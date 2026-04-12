Ο Ιμπόν Ναβάρο... αντέγραψε το πλάνο του Αταμάν και δέχθηκε 29 πόντους από τον Μοντέρο - «Δεν μπορούμε να τον σταματήσουμε»

Ο Ιμπόν Ναβάρο παραδέχτησε σε δηλώσεις του ότι... αντέγραψε το πλάνο του Εργκίν Αταμάν για να σταματήσει τον Ζαν Μοντέρο, ωστόσο ο «δαιμόνιος» γκαρντ μέτρησε 29 πόντους (5/8τρ), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 7 κερδισμένα φάουλ.

Η Βαλένθια έχει «χτυπήσει» φόρμα το τελευταίο διάστημα και δείχνει ασταμάτητη στην τελική ευθεία της σεζόν. Οι «νυχτερίδες» μετά την άνετη νίκη τους πέρασαν και από την Μάλαγα για το ισπανικό πρωτάθλημα συνεχίζοντας στο κυνήγι της πρώτης Ρεάλ.

Ο προπονητής της Μάλαγα, Ιμπόν Ναβάρο σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου απάντησε για το σχέδιο της ομάδας του στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον έμπειρο τεχνικό να δηλώνει πως προσπάθησε να... αντιγράψει το πλάνο του Εργκίν Αταμάν από το περασμένο παιχνίδι του «τριφυλλιού» με την Βαλένθια.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ιμπόν Ναβάρο:

«Αντιγράψαμε το σχέδιο της ομάδας του Αταμάν και ούτε αυτό λειτούργησε για εμάς. Υπάρχουν πράγματα που κάνει το ταλέντο και αυτά κάνουν τη διαφορά. Αν είναι μόνο ο Μοντέρο στο γήπεδο, ε... αλλά αν ο Μπάντιο είναι δίπλα του, είναι ήδη πιο περίπλοκο. Και αν έχεις τον Ρίβερς δίπλα του να ανοίγει το γήπεδο, είναι ακόμη πιο περίπλοκο. Είμαστε όλοι πολύ κακοί, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον Ζαν Μοντέρο».