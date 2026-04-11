Τζάμπολ σε όσα έρχονται: Οδηγεί στα δικαστήρια τον Ντικούδη ο Παπαθεοδώρου

Οι προσβλητικές εκφράσεις του Δήμου Ντικούδη για τον προπονητή του Αμαρουσίου μετά τα παράπονα που έκανε για τη διαιτησία ο τελευταίος, θα οδηγήσουν ως κατηγορούμενο στις δικαστικές αίθουσες το στέλεχος της ΕΟΚ.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μετά το νικηφόρο ματς του Αμαρουσίου με την Καρδίτσα είχε επιτεθεί στο σύστημα του μπάσκετ φωτογραφίζοντας τον επικεφαλής της ΕΟ που δραστηριοποιείται στο άθλημα.

Ο Ντικούδης πήρε την πρωτοβουλία και απάντησε εκ μέρους του «συστήματος» αντιδρώντας με χαρακτηρισμούς και emoji περί κλόουν.

Πλέον θα κληθεί να αποδείξει τους χαρακτηρισμούς του στα δικαστήρια της Ευελπίδων καθώς στη μήνυση που κατατέθηκε θα είναι ο κατηγορούμενος.

Η μήνυση δεν έχει σχέση με όσα θα ακολουθήσουν αλλά αποτελεί το… τζάμπολ.

Οπως έχει προαναγγείλει και η Magic Euroleague, μέσα στις επόμενες ημέρες θα συμβούν γεγονότα που θα ταρακουνήσουν συθέμελα το ελληνικό μπάσκετ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.