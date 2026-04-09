Το μπάσκετ σε limit up, συνεχίζει να διοικείται από μια «φούσκα»

Τελικοί για τον ΠΑΟΚ στους άνδρες, τον Αθηναϊκό στις γυναίκες, η ΑΕΚ παίζει για πρόκριση, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δείχνουν έτοιμοι για Final Four. Η ΕΟΚ την ίδια ώρα, διώχνει τον κόσμο απ’ τα γήπεδα και κάνει συναντήσεις με «φίλους» για τη διαιτησία. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ο ΠΑΟΚ ξανά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει το τρόπαιο. Η ΑΕΚ περιμένει την Μπανταλόνα για την πρόκριση. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στην Euroleague, με αξιώσεις στην τελική ευθεία της διοργάνωσης με στόχο το Final Four. Στις γυναίκες ο Αθηναϊκός στον τελικό.

Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Σε limit up και χωρίς πτωτική τάση σε κανένα σημείο. Αντίθετα, όλοι είναι αποφασισμένοι και με δυνατότητες για να διατηρηθούν στις κορυφές ή να κάνουν το βήμα παραπάνω. Κυρίως λόγω των ιδιοκτητών τους, στην περίπτωση του Ολυμπιακού καθοριστική η συμβολή του κράτους -με το ΣΕΦ- ενώ στον Αθηναϊκό καθοριστική η στήριξη του Περιφερειάρχη.

Η Ελλάδα στα μπασκετικά καλύτερά της εδώ και πάνω από 15 χρόνια. «Παλεύοντας» παράλληλα με αντιπάλους και με την ανεπάρκεια/ανικανότητα/έλλειψη θέλησης της διοίκησης του αθλήματος. ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ΚΕΔ, έρχονται να υπενθυμίσουν σε όλους πως πρέπει να κρατάμε τις προσδοκίες μας χαμηλά. Γιατί ένα σύστημα είναι ικανό να σμπαραλιάσει κάθε προσπάθεια, επένδυση, «δίψα» που υπάρχει στις ομάδες και στο φίλαθλο κόσμο.

Ενώ στα παρκέ συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και ο κόσμος λαχταρά θριάμβους, στερείται ο φίλαθλος το γήπεδο γιατί έτσι γουστάρει η ΕΟΚ ή έτσι θέλει μια ομάδα που θεωρεί πως αποκτά πλεονέκτημα με την απουσία των αντιπάλων οπαδών. Προτιμώντας να γίνουν τελικοί χωρίς παλμό, χωρίς τον κόσμο που θα έπρεπε να υπάρχει και εκνευρίζοντας την μακράν μεγαλύτερη οπαδική βάση στο μπάσκετ γυναικών: Αυτή των φίλων του Παναθηναϊκού.

Το ίδιο έγινε και στο Final Four του Κυπέλλου στην Καβάλα. Λίγες μέρες μετά πολλοί ταξιδιώτες από τη βόρεια Ελλάδα πήγαν στη Σόφια για αγώνα του Παναθηναϊκού. 6.000 ταξιδιώτες για την ακρίβεια. Μπόρεσαν να πάνε στη βουλγάρικη πρωτεύουσα χωρίς κανείς να τους εμποδίσει, τους απαγορεύτηκε μερικά χιλιόμετρα από το σπίτι τους, εντός συνόρων.

Τα ίδια τώρα με την… ασφάλεια που δεν αισθάνεται ο Αθηναϊκός και η αστυνομία με το υπουργείο απαγορεύουν την παρουσία Παναθηναϊκών στους τελικούς. Δεν διαχωρίζουμε έδρα, καθώς ήδη έχουν φροντίσει να τιμωρηθεί η «πράσινη» έδρα, για αγώνα που ήταν κεκλεισμένων των θυρών. Είναι σαν να υπάρχει συνολική απαγόρευση για τους Παναθηναϊκούς στα πλέι οφ της Α1 γυναικών.

Παράλληλα, ο Λιόλιος μαζί με τον φίλο του Μαυραγάνη συζητούν για το… καλό της ελληνικής διαιτησίας. Σε συναντήσεις που δεν δημοσιοποιούνται, ούτε μπαίνει κανείς από τους τόσους σχολιαστές του μπάσκετ, στον κόπο να ασχοληθεί με το θέμα. Σαν να είναι μικρής σημασίας ή χωρίς κανένα νόημα η διαιτησία. Κάποτε μετρούσαν τις βολές, τώρα δεν ξέρουν μαθηματικά. Κάποτε έκριναν ορισμούς, τώρα δεν έχουν σημασία. Κάποτε ήταν όλοι λαλίστατοι, τώρα τα στόματα έκλεισαν.

Η διοικητική… φούσκα του μπάσκετ, μετατρέπει το άθλημα σαν την περίοδο του κραχ στο χρηματιστήριο. Τέλη ‘90s. Τότε που όλοι είχαν την αίσθηση πως είναι πλούσιοι, μέχρι που… έσκασε η φούσκα και χάθηκαν σχεδόν τα πάντα. Η ΕΟΚ του Λιόλιου έχει ακριβώς αυτό το ρόλο.