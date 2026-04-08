Παρηγοριά στον... άρρωστο: Πήραν διπλό στην έδρα των Ουίζαρντς οι Μπουλς

Οι Σικάγο Μπουλς που βρίσκονται σε διαδικασία σαρωτικών αλλαγών μετά από ακόμη μια απογοητευτική σεζόν, πανηγύρισαν τη νίκη στην έδρα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 129-98.

Οι «Ταύροι» πήραν την απόφαση για αλλαγή στον τρόπο διοίκησης, αφού απέλυσαν τον αντιπρόεδρο Αρτούρας Καρνισόβας και τον General Manager, Μαρκ Έβερσλι, μετά από ακόμη μια κάκιστη σεζόν που τους βρίσκει εκτός playoffs.

Οι Μπουλς πάντως «χρύσωσαν το χάπι» με τη νίκη απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, θέλοντας να κλείσουν την σεζόν με θετικό τρόπο, προτού προχωρήσουν στις σαρωτικές αλλαγές το καλοκαίρι.

Ο Πάτρικ Ουίλιαμς με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζούλιαν Ρις με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης