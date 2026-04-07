Η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Μπανταλόνα στην Ισπανία με 88-66 στο Game2 της σειράς, και η πρόκριση θα κριθεί στο τρίτο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αθήνα.

Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στην Ισπανία και γνώρισε βαριά ήττα με 88-66 από την Μπανταλόνα, με τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν σε 1-1 και να επιστρέφουν την σειρά ξανά στην Αθήνα. Η Μπανταλόνα ήταν ανώτερη σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, πήρε διαφορά μέχρι και με 30 πόντους, και δεν άφησε την ΑΕΚ να την αγχώσει ιδιαίτερα. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα παλέψει πλέον για την πρόκριση στην έδρα της (15/04).

Πρωταγωνιστές για τους Ισπανούς ήταν οι Τζαμπάρι Πάρκερ (12π. 4ρ.) και Ρίκι Ρούμπιο (13π. 6ασ.), ενώ για την ΑΕΚ οι Γκρεγκ Μπράουν (10π. 7ρ.) και Φρανκ Μπάρτλεϊ (13π. 5ρ.).

Η Μπανταλόνα από νωρίς τον έλεγχο και το προβάδισμα, η ΑΕΚ τα βρήκε... σκούρα στο πρώτο μέρος

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δυο ομάδες να είναι σε ισορροπία, και την ΑΕΚ να «πατάει» καλά, έχοντας ισχνό προβάδισμα με 4-6 στο 3'. Οι Ισπανοί ανέβασαν για λίγο την ταχύτητα και με ένα μικρό σερί 6-0, πέρασαν μπροστά με 10-6 στο 5', με τον Χαντ να έχει τους μισούς πόντους (5) της Μπανταλόνα. Tρία λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, οι γηπεδούχοι πήραν διαφορά +6 (14-8), όμως η ελληνική ομάδα δεν τους άφησαν να ξεφύγουν, και με σερί 5-0, μείωσε σε 14-13, χάρη σε τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και δίποντο του Σκορδίλη (8'). Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε μαζεμένα λάθη, και η Μπανταλόνα ξέφυγε στο +14 (27-13) στο 10', με buzzer - beater του Άλεν.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι πάτησαν ακόμη περισσότερο το γκάζι και έστειλαν την διαφορά στο +18 (31-13), μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ και καλάθι του Πάρκερ (12'). Η ομάδα του Ντάνιελ Μιρέτ ανέβασε το σκορ στους 21 (40-19) στο 15', παίζοντας εξαιρετικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου, ενώ αντίθετα η ΑΕΚ έμοιαζε να να μην έχει «ιδέες» στο παρκέ. Η ελληνική ομάδα στην δεύτερη περίοδο έδειχνε σημάδια αποσύνθεσης, καθώς σε 17' είχε σκοράρει μόλις 19 πόντους ενώ είχε δεχτεί 44 (44-19). Η «Βασίλισσα» προσπάθησε να αντιδράσει με δύο όμορφα καρφώματα του Μπράουν, μειώνοντας σε 53-31.

Η ΑΕΚ βελτίωσε την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η απόσταση ήταν μεγάλη και οι γηπεδούχοι πήραν εύκολα την νίκη

Με καλάθι του Μπάρτλεϊ ξεκίνησε η ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο, με το οποίο η ελληνική ομάδα έριξε την διαφορά στους 20 (53-33). Οι γηπεδούχοι όμως ανέβασαν ξανά ρυθμό και ταχύτητα, έκαναν επιμέρους σκορ 9-4 και με τρίποντο του Ρούμπιο έφυγαν ξανά στο +25 (62-37) στο 13'. Η ΑΕΚ αντέδρασε και με δύο συνεχόμενα τρίποντα, ένα από τον Νάναλι και ένα από τον Μπάρτλεϊ, μείωσε σε 66-44 στο 17'. Ο Μπάρτλεϊ μάλιστα με νέο τρίποντο, έριξε την διαφορά μετά από ώρα κάτω από τους 20 (69-50), και ο Νάναλι λίγο αργότερα με τον ίδιο τρόπο, έκανε το 71-55.

Στην τέταρτη περίοδο η Μπανταλόνα πήρε ξανά αέρα +19 (76-57). Οι γηπεδούχοι είχαν κατεβάσει λίγο την ταχύτητά τους, η ΑΕΚ ανέβασε την πίεσή της και προσπάθησε να μειώσει ακόμη περισσότερο, όμως η Μπανταλόνα δεν της το επέτρεψε, καθώς με 5-0 σερί, η τιμή της διαφοράς εκτοξεύτηκε ξανά στο +22 (81-59, 35'), και πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Οι Ισπανοί λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού ξέφυγαν ξανά στο +25 (88-63), φτάνοντας σε μια εύκολη επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 27-14, 53-31, 72-55, 88-66

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