Elite League: Ξεκινάνε τα play-off και τα play-out

Επιστροφή στην αγωνιστική δράση στην Elite League, με τα πρώτα τζάμπολ για τα play-offs και τα play-out.

Τα play-off και τα play-out της Elite League ξεκινάνε την Τετάρτη (8/4). Σημειώνεται πως μεταφέρονται οι νίκες της κανονικής περιόδου.

Όσον αφορά τα play-off, τα δύο πρώτα ματς θα γίνουν στις 17:00. Η Μεγαρίδα θα αναμετρηθεί με τον Κόροιβο και ο Βίκος Ιωαννίνων με το Λαύριο. Και οι δύο σειρές θα ξεκινήσουν από το 1-1.

Ακόμη, στις 18:00 θα κοντραριστούν Πρωτέας Βούλας και Ψυχικό (2-0 το σκορ της σειράς) και τέλος στις 19:00 θα διεξαχθεί το Παπάγου-ΑΓΕ Χαλκίδας (επίσης στο 2-0 η σειρά).

Τέλος, στις 17:00 θα πραγματοποιηθούν και οι αναμετρήσεις Σοφάδες-Νίκη Βόλου (1-1) και Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό (1-1) για τα play-out.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Play-off

17:00 Μεγαρίδα - Κόροιβος

17:00 Βίκος Ιωαννίνων - Λαύριο

18:00 Πρωτέας Βούλας - Ψυχικό

19:00 Παπάγου - ΑΓΕ Χαλκίδας

Play-out

17:00 Σοφάδες - Νίκη Βόλου

17:00 Δάφνη - Μαχητές Πειραματικό