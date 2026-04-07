«Παναθηναϊκός και... άλλοι για τον Φόρεστ της Μπασκόνια»

Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού και... όχι μόνο φέρεται να βρίσκεται ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ της Μπασκόνια, Τρεντ Φόρεστ.

Μεταγραφικό σενάριο από την Ισπανία εμπλέκει τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης με τον 27χρονο άσο της Μπασκόνια, ο οποίος μετράει 10,8 πόντους, με 2,8 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ στη φετινή Euroleague, εκτελώντας με 26,5% στο τρίποντο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του "encestando.es", ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια έχουν κυκλώσει το όνομα του Αμερικανού πόιντ γκαρντ, ύψους 1,93 μ., ο οποίος μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.

Ο Φόρεστ αναδείχθηκε MVP του πρόσφατου Copa del Ray και φαίνεται ότι θα αποτελέσει ένα από τα πιο hot ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς το καλοκαίρι, ενώ δεν είναι τυχαία και η αλλαγή ατζέντη στην οποία προχώρησε τον Φεβρουάριο.

Ο σύλλογος της Βιτόρια θα προσπαθήσει προφανώς να ανανεώσει τη συνεργασία του μαζί του, "αλλά γνωρίζει ότι είναι αδύνατο να φτάσει το ποσό των 2 εκατ. δολ. καθαρά τον χρόνο που μπορούν να προσφέρουν άλλες ομάδες", όπως αναφέρει το ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τους Ίβηρες, τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκονται σε συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη, με το δημοσίευμα να θεωρεί πιθανότερη τη μετακίνησή του στους Σέρβους, ώστε να αντικαταστήσει τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάι, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ίδιο ατζέντη κι έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι και στον Παναθηναϊκό αναζητούν έναν κορυφαίο πόιντ γκαρντ "λόγω της ηλικίας του Σλούκα και της κακής απόδοσης του Τι Τζέι Σορτς".