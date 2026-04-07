Παρελθόν από τους Μπουλς ο Καρνισόβας

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η σεζόν, οι Σικάγο Μπουλς προχωρούν σε αλλαγές, με τον Αρτούρας Καρνισόβας να αποτελεί παρελθόν από την θέση του αντιπροέδρου.

Οι «Ταύροι» πραγματοποίησαν ακόμη μια απογοητευτική σεζόν, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός των playoffs και έτσι πάρθηκε η απόφαση για αλλαγές στο οργανόγραμμα της ομάδας.

Έτσι, ο πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Αρτούρας Καρνισόβας θα αποχωρήσει, ενώ μαζί του παρελθόν αποτελεί και ο GM των Μπουλς, Μαρκ Έβερλι, όπως ανακοίνωσαν οι «Ταύροι».

Ο εκτελεστικός διευθυντής των Μπουλς, Μάικλ Ράινσντορφ, ανακοίνωσε τα εξής:



«Οι Αρτούρας και Μαρκ ηγήθηκαν με βαθιά αφοσίωση στους Σικάγο Μπουλς. Αυτές οι αποφάσεις δεν είναι ποτέ εύκολες, ειδικά όταν αφορούν ανθρώπους που σεβόμαστε τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

Είμαστε ευγνώμονες για την αφοσίωσή τους και την εργασία που έχουν καταβάλει τα τελευταία έξι χρόνια. Ταυτόχρονα, δεν είχαμε την επιτυχία που αξίζουν οι φίλαθλοί μας και είναι δική μου ευθύνη να ακολουθήσω μια νέα κατεύθυνση. Αυτή η κίνηση αφορά την τοποθέτηση της ομάδας μας για διαρκή επιτυχία στο μέλλον.



Θέλω οι φίλαθλοί μας να γνωρίζουν ότι τους ακούω και καταλαβαίνω την απογοήτευσή τους. Τη νιώθω κι εγώ. Ξέρω ότι αυτό θα πάρει χρόνο και είμαι πλήρως αφοσιωμένος στο να το κάνω σωστά.

Στους Σικάγο Μπουλς, η εστίασή μας παραμένει στην οικοδόμηση μιας ομάδας που μπορεί να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο και τελικά να διεκδικήσει πρωταθλήματα. Έχουμε δεσμευτεί να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να καθοδηγήσουμε τους Μπουλς με τρόπο που θα κάνει τους φιλάθλους μας περήφανους».