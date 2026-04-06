Λέικερς: Οι τρεις free agents που έχουν «κυκλώσει» για το καλοκαίρι

Οι Λος Άντζελες Λέικερς σχεδιάζουν από τώρα τα πλάνα τους για το καλοκαίρι και έχουν ξεχωρίσει τρεις παίκτες από την free agency.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν πολλές αποφάσεις να πάρουν το καλοκαίρι. Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα γίνει free agent, ο Όστιν Ριβς αναμένεται να κάνει opt-out και αρκετοί παίκτες μένουν χωρίς συμβόλαιο.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι «Λιμνάνθρωποι» είναι ανοιχτοί στην παραμονή του «Βασιλιά», ενώ θέλουν να ανανεώσουν και τον Ριβς. Την ίδια ώρα, θα επιθυμούσαν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τους Λουκ Κενάρντ και Τζάκσον Χέιζ.

Μία άλλη υπόθεση που τους απασχολεί είναι αυτή του Ρούι Χατσιμούρα. Σύμφωνα με το «Clutch Points», οι Λέικερς θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, με ένα συμβόλαιο που θα τους επιτρέπει να τον κάνουν trade στο trade deadline το 2027.

Ταυτόχρονα, φυσικά παρακολουθούν και την free agency και έχουν «κυκλώσει» τρεις παίκτες. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ξεχωρίσει τους Τομπάιας Χάρις, Τάρι Ίσον και Πέιτον Ουότσον, οι οποίοι θα μείνουν ελεύθεροι το καλοκαίρι.

Έτσι, φαίνεται πως οι επόμενοι μήνες θα είναι… καυτοί για την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ.