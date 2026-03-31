Ισπανικό Μέσο: «Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα παίζει στον Άρη τη νέα σεζόν»!

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, που επικαλούνται αποκλειστικές πληροφορίες, ο Έλληνας φόργουορντ το καλοκαίρι θα επιστρέψει στην Ελλάδα, για να φορέσει την φανέλα των «κίτρινων».
Το συμβόλαιο του Θανάση Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, με τον 33χρονο φόργουορντ να ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Ελλάδα.
🚨 EXCLUSIVA 🚨— La Central ACB (@LaCentralACB) March 30, 2026
💣🇬🇷 Thanasis Antetokounmpo regresará a Grecia de la mano del Aris BC el próximo verano según hemos podido saber en exclusiva.
El mayor de los hermanos volverá a jugar en su país con el equipo de Salónica, en el que milita actualmente su hermano Kostas. pic.twitter.com/BhaBlfGN9m