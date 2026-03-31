Ισπανικό Μέσο: «Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα παίζει στον Άρη τη νέα σεζόν»!

Μεταγραφικό σενάριο «βόμβα» αποκάλυψε ισπανική σελίδα στο «Χ», εμπλέκοντας τον Θανάση Αντετοκούνμπο με τον Άρη.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, που επικαλούνται αποκλειστικές πληροφορίες, ο Έλληνας φόργουορντ το καλοκαίρι θα επιστρέψει στην Ελλάδα, για να φορέσει την φανέλα των «κίτρινων».

Το συμβόλαιο του Θανάση Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, με τον 33χρονο φόργουορντ να ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Ελλάδα.