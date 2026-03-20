Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Χέις, Ναν και Ρόγκα έριξαν τάβλα Αστέρα και διαιτητές

Ο Εργκίν Αταμάν έψαχνε την κατάλληλη 5άδα σε όλο το ματς κι όταν την βρήκε με πρωταγωνιστές τους Ναν, Χέις και Ρογκαβόπουλο έριξε τάβλα τον Αστέρα και τους διαιτητές.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Και πάλι σε κακό βράδυ. Αγωνίστηκε για 6:29 κι έμεινε άποντος (0/2 διπ.), μετρώντας μόνο μία ασίστ και τίποτα άλλο στο ματς. Βαθμός: 3

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Τζέντι Όσμαν: Σε μέτρια βραδιά με 7 πόντους (0/1 διπ., 1/3 τριπ., 4/4 βολές) και πολλά προβλήματα στην άμυνα. Μέτρησε ακόμα 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός:

Κώστας Σλούκας: Μπορεί να έμεινε άποντος, αλλά ήταν εξαιρετικός σε δημιουργία κι άμυνα. Χέρια σε κάθε μπάλα και 8 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Στην πεντάδα που γύρισε το ματς κι έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Βαθμός: 7

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Ο λόγος που τον απέκτησε το «τριφύλλι». Τρομερός και σε άμυνα και σε επίθεση με 20 πόντους (4/7 διπ., 3/5 τριπ., 3/4 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα! Από τους κύριους λόγους της επικράτησης του Παναθηναϊκού. Βαθμός: 10

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Εξαιρετικός! Ενέργεια και πάθος όσο αγωνίστηκε, με τα σουτ του και τις άμυνές του να κάνουν τη διαφορά. Είχες 13 πόντους (4/5 διπ., 1/5 τριπ., 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ και ήταν κομβικός. Κι αυτός στην πεντάδα που γύρισε το ματς. Βαθμός: 10

Τζέριαν Γκραντ: Μπήκε στο ματς με πατημένο το γκάζι και είχε στο ημίχρονο 9 πόντους. Στην επανάληψη πήρε κάποιες λάθος αποφάσεις, είχε θέματα στην άμυνα και κάθισε στον πάγκο. Δεν πέτυχε πόντο (9π., 3/3 διπ., 1/2 τριπ., 0/1 βολή) και είχε 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 6

Κέντρικ Ναν: Μπήκε στο ματς κρύος κι επηρεασμένος από τις προπονήσεις που έχασε. Όταν όμως είδε το -12 βγήκε μπροστά κι από τους 4 πόντους που είχε πήγε στους 19 (5/6 διπ., 3/8 τριπ.), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Μοναδικό μελανό σημείο τα 6 λάθη. Βαθμός: 9

Ματίας Λεσόρ: Στο διάστημα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός δεν είχε δημιουργία και φάνηκε από το γεγονός πως σκόραρε μόνο με βολές από το ποστ (3/4 βολές) και πήρε μόλις ένα σουτ (0/1 διπ.). Είχε ακόμα 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Βαθμός: 6

Kένεθ Φαρίντ: Κι αυτός προσπάθησε κι έβγαλε ενέργεια και πάθος. Είχε 6 πόντους (2/2 διπ., 2/2 βολές) και 2 ριμπάουντ, αλλά προβλήματα στην άμυνα. Βαθμός: 5

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Έπαιξε και πάλι ως «5» και ήταν κομβικός και στο σχήμα που γύρισε το ματς. Πολλές λύσεις στην άμυνα (9 ριμπ.) και καίρια σουτ στην επίθεση με 5 πόντους (1/1 διπ., 1/2 τριπ.). Βαθμός: 9

Ντίνος Μήτογλου: Δεν αγωνίστηκε πολύ και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: