Basket League: Στο «Παλέ» με την Καρδίτσα ο Άρης Betsson - Δοκιμασία στο Περιστέρι για τον ΠΑΟΚ

Ο Άρης Betsson υποδέχεται την Καρδίτσα, ενώ ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας κόντρα στο Περιστέρι Betsson για την 22η αγωνιστική της GBL.

Τέσσερα παιχνίδια περιλαμβάνει η πρώτη μέρα της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (21/03). Η αρχή γίνεται στην Πάτρα εκεί όπου ο Προμηθέας υποδέχεται τον Κολοσσό, δυο ομάδες που προέρχονται από νίκες την περασμένη εβδομάδα και θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό.

Στην συνέχεια ο Άρης θα αναμετρηθεί με την Καρδίτσα στο «Nick Galis Hall», με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να συνεχίσουν το αήττητο σερί πέντε αγώνων που έχουν στο πρωτάθλημα, ενώ αντίθετα η Καρδίτσα που δίνει μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία της, θα διεκδικήσει ό,τι της αναλογεί.

Στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει την επιστροφή του στις νίκες μετά από δύο σερί αρνητικά αποτέλεσμα, ενώ οι γηπεδούχοι θέλουν να πετύχουν την πέμπτη διαδοχική τους νίκη και να παραμείνουν στην τετράδα.

Λίγο πιο νότια, στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», το Μαρούσι που δίνει την δική του μάχη στην κατηγορία θα υποδεχθεί την Μύκονο η οποία βρίσκεται σε κακή κατάσταση μετρώντας τέσσερις διαδοχικές ήττες. Και οι δύο ομάδες θέλουν πολύ την νίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21/03:

Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA - Κολοσσός Η HOTELS 16:00 (ERTSPORTS1)

Άρης Betsson - Καρδίτσα Ιαπωνική 16:30 (ΕΡΤ2 Σπορ)

Mαρούσι Cherry - Μύκονος Betsson 18:15 (ERTSPORTS1)

Περιστέρι Betsson - ΠΑΟΚ 18:15 (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 22/03:

AEK - Hρακλής 13:00 (ΕΡΤ2 Σπορ)

Πανιώνιος Cosmorama Travel - Παναθηναϊκός AKTOR 16:00 (ΕΡΤ2 Σπορ)

Ρεπό : Ολυμπιακός