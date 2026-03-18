Elite League: Νίκες για Δόξα Λευκάδας και Vikos Φalcons

Με έξι αναμετρήσεις άνοιξε την Τετάρτη (18/3) η αυλαία της 27ης αγωνιστικής στην Elite League.

Αναλυτικά η 27η αγωνιστική: Τετάρτη 18 Μαρτίου Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons 64-72 Λαύριο Boderm-ΝΕ Μεγαρίδος 86-91 Πανερυθραϊκός-Δάφνη 89-66 Νίκη Βόλου-Ψυχικό 70-75 Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 68-73 Evertech Παπάγου-Σοφάδες 80-83 Πέμπτη 19 Μαρτίου 17:00 Αιγάλεω-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF) Ρεπό: Πρωτεας Βούλας Η βαθμολογία Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: Πανερυθραϊκός-Δάφνη 89-66 Διαιτητές: Θεονάς-Ζιώγας-Βαγγάλης (Φλώρος) Δεκάλεπτα: 24-23, 41-39, 64-51, 89-66 Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 12, Σκόρδος, Δημητρακόπουλος 15 (2), Νικολαΐδης 20 (3), Καμάρας 17 (2), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 5 (1), Δομπρογιάννης 6, Σταματογιάννης 2, Ιωαννίδης 12 (4), Μανασσης Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 13 (2), Τζιβελέκας 11 (3), Τοπάλι 5, Καράμπουλας 4, Ετζιάκα 5, Φιλιππάκος 24, Γιαννίκος 4, Κουτσουμάρης, Ρεγκούτας, Έξαρχος Νίκη Βόλου-Ψυχικό 70-75 Διαιτητές: Συμεωνίδης-Ευφραιμίδης-Τούσης (Τέγα) Δεκάλεπτα: 17-20, 38-42, 54-53, 70-75 Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 7, Τζόνσον 19 (3), Παπαδόπουλος 2, Μπαλόπουλος 8 (2), Φιλοξενίδης 9 (1), Μαντίκος, Σπανόπουλος, Βλαχογιάννης 2, Μπακέας 2, Νίκολης 3 (1), Τσουμάνης 18 (1) Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 7 (1), Κουκάς 5 (1), Μπουρνελές 3 (1), Ρος 19 (1), Αντωνάκης 3 (1), Καρράς 19, Γουέλς 8 (1), Ζορμπάς 2, Δημάκος 9 (2) Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 68-73 Διαιτητές: Τσολάκος-Τεφτίκης-Λιαρομμάτης (Κορομηλάς) Δεκάλεπτα: 23-13, 40-32, 58-59, 68-73 Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 6, Γκλάσπερ 15 (4), Κοκορέλης 10 (1), Πιλάβιος 11 (1), Παρασκευόπουλος 16 (2), Πετανίδης 2, Κάτζος 5 (1), Τάταρης 3 (1) Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 15 (4), Ρόμπινσον 22 (3), Άλεν 16 (2), Καλλιακούδας, Σαχπατζίδης, Χατζηνικόλας 13 (1), Σταυρακούκας, Φύτρος 5, Βισνιέφσκι 2 Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons 64-72 Διαιτητές: Πιτσίλκας-Μπακάλης-Μαραμής (Παπαδόπουλος Ν.) Δεκάλεπτα: 16-25, 34-40, 45-58, 64-72 Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Κωνσταντινίδης 15 (3), Μπανκς 14 (1), Πουρλίδας 4, Κατσαμούρης 9 (1), Νώτης 17, Χαραλαμπίδης, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 4, Κομνιανίδης 1 Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 12 (3), Σιμιτζής, Γεωργίου 5 (1), Άντερσον 22 (3), Γράβας 6, Διαμαντάκος, Καμπερίδης 6 (1), Βασιλείου, Τσούκας 3 (1), Αρνόκουρος 7, Μαστρογιαννόπουλος 11 Λαύριο Boderm-ΝΕ Μεγαρίδος 86-91 Διαιτητές: Ζακεστίδης-Καλογριάς-Κοϊμτζόγλου (Παπάντος) Δεκάλεπτα: 18-22, 42-43, 69-60, 86-91 Λαύριο (Πασχάλης): Άντερσον 20 (3), Στασινός 22 (5), Σιγάλας 3 (1), Προίσκος, Δεϊμέζης 3, Γεωργάς, Τόλιας 18 (3), Καματερός 1, Καλόγηρος 9 (1), Λεφιού 10 (1), Μουτάφης ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας, Δενδρινός 8 (2), Παπαγεωργίου 5 (1), Γκρέκας 24 (4), Παναγιωτόπουλος, Πόζογλου 28 (5), Καλιανιώτης 17 (1), Κολοφώτης 4, Ροζάκης, Πέργουλης 5 Evertech Παπάγου-Σοφάδες 80-83 Διαιτητές: Χριστινάκης-Λιότσιος-Νάστος (Παλάτος) Δεκάλεπτα: 16-22, 36-50, 56-68, 80-83 Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 5, Μπιλάλης 19 (3), Άντερτον 9, Μερμίγκης 8 (2), Δενδρινός, Μαλέλης 4, Σκούρτης, Ντιμανότσι 16, Ματσάγγος 4, Καραμαλέγκος 13, Χουγκάζ 2 Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 8 (2), Μπόθγουελ 19, Χατζής 7, Τουλούπης, Πασαγιάννης, Χαντζής 10 (1), Καπετάκης 12 (2), Επαμεινώνδας 8 (2), Ευσταθιάδης 13 (1), Μπουντούρης, Σπρίντζιος 6 Η επόμενη αγωνιστική (28η, 21/3) Σάββατο 21 Μαρτίου 17:00 Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας (YouTube/HellenicBF) 17:00 Δάφνη-Νίκη Βόλου (YouTube/HellenicBF) 17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός (YouTube/HellenicBF) 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό (YouTube/HellenicBF) 18:00 Σοφάδες-Λαύριο Boderm (YouTube/HellenicBF) Κυριακή 22 Μαρτίου 17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube/HellenicBF) Δευτέρα 23 Μαρτίου 18:30 Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Ρεπό: Αιγάλε