Elite League: MVP ο Λεφιού - MVP Next Gen ο Καπετάκης

Ο Ντακότα Λεφιού αναδείχθηκε MVP της 26ης αγωνιστικής της Elite League, ενώ ο Εύδοξος Καπετάκης κέρδισε το βραβείο MVP Next Gen.

Ο Ντακότα Λεφιού κέρδισε το βραβείο του MVP της 26ης αγωνιστικής της Elite League.

Ο 24χρονος γκαρντ του Λαυρίου Boderm στη νίκη επί της Δάφνης (87-110) είχε 25 πόντους με 2/2 βολές, 1/1 δίποντο και 7/9 τρίποντα, καθώς επίσης 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 31:00. Έτσι συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη στην αγωνιστική.

Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή αγωνιστική ο Ευδόξιος Καπετάκης των Σοφάδων κερδίζοντας το βραβείο MVP Next Gen. Ο 20χρονος γκαρντ στη νίκη επί του Αιγάλεω (101-69) συγκέντρωσε 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 23 πόντους με 2/2 βολές, 6/7 δίποντα και 3/4 τρίποντα, μαζί με 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 κερδισμένα φάουλ σε 22:13.

Oι διπλοί της αγωνιστικής

Θανάσης Δομπρογιάννης (Πανερυθραϊκός): 12 πόντοι-10 ριμπάουντ

Ντάριλ Μπανκς (Μαχητές Πειραματικό): 16 πόντοι-10 ριμπάουντ

Γιάννης Τζιβελέκας (Δάφνη): 15 πόντοι-12 ασίστ

Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm): 19 πόντοι-13 ασίστ

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας): 11 πόντοι-10 ριμπάουντ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 452

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 441

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 441

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 431

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 425

Ριμπάουντ

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 202

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 181

Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 181

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 176

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 169

Ασίστ

Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 187

Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 165

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 139

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 130

Ντάριλ Μπανκς (Μαχητές Πειραματικό) 121

Κλεψίματα

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 57

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 51

Νικ Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 50

Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 49

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 43

Κοψίματα

Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω) 32

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 31

Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 31

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 29

Θοδωρής Καρράς (Ψυχικό) 25

Οικονομία

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 468

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 453

Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 445

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 441

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 426