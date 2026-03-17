Elite League: MVP ο Λεφιού - MVP Next Gen ο Καπετάκης

Ο Ντακότα Λεφιού κέρδισε το βραβείο του MVP της 26ης αγωνιστικής της Elite League.
Ο 24χρονος γκαρντ του Λαυρίου Boderm στη νίκη επί της Δάφνης (87-110) είχε 25 πόντους με 2/2 βολές, 1/1 δίποντο και 7/9 τρίποντα, καθώς επίσης 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 31:00. Έτσι συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη στην αγωνιστική.
Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή αγωνιστική ο Ευδόξιος Καπετάκης των Σοφάδων κερδίζοντας το βραβείο MVP Next Gen. Ο 20χρονος γκαρντ στη νίκη επί του Αιγάλεω (101-69) συγκέντρωσε 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 23 πόντους με 2/2 βολές, 6/7 δίποντα και 3/4 τρίποντα, μαζί με 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 κερδισμένα φάουλ σε 22:13.
Oι διπλοί της αγωνιστικής
Θανάσης Δομπρογιάννης (Πανερυθραϊκός): 12 πόντοι-10 ριμπάουντ
Ντάριλ Μπανκς (Μαχητές Πειραματικό): 16 πόντοι-10 ριμπάουντ
Γιάννης Τζιβελέκας (Δάφνη): 15 πόντοι-12 ασίστ
Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm): 19 πόντοι-13 ασίστ
Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας): 11 πόντοι-10 ριμπάουντ
Οι κορυφαίοι των αριθμών
Πόντοι
Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 452
Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 441
Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 441
Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 431
Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 425
Ριμπάουντ
Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 202
Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 181
Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 181
Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 176
Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 169
Ασίστ
Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 187
Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 165
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 139
Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 130
Ντάριλ Μπανκς (Μαχητές Πειραματικό) 121
Κλεψίματα
Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 57
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 51
Νικ Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 50
Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 49
Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 43
Κοψίματα
Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω) 32
Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 31
Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 31
Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 29
Θοδωρής Καρράς (Ψυχικό) 25
Οικονομία
Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 468
Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 453
Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 445
Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 441
Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 426