Χωρίς Μόρις ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι «αιωνίων»

Ο Μόντε Μόρις δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και τέθηκε εκτός από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό (21:15)

Μετά τις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του ούτε τον Μόντε Μόρις. Όπως δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός στην χθεσινή Media day των «ερυθρολεύκων» η συμμετοχή του Αμερικανού γκαρντ ήταν αμφίβολη.

Τελικά ο Μόρις δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και τέθηκε εκτός 12άδας από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για το απόψινό ντέρμπι (21:15).

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Ουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Λαρεντζάκης