Λάσο για Λάρκιν: «Δύσκολη κατάσταση για την ομάδα - Προσπαθήσαμε να παίξει στο Κύπελλο»

Ο Πάμπλο Λάσο μίλησε για την απουσία του Σέιν Λάρκιν, τονίζοντας πως πρόκειται για μία δύσκολη κατάσταση για την ομάδα.

Η Αναντολού Εφές με ανάρτησή της έκανε γνωστό πως ο Σέιν Λάρκιν δεν θα χρειαστεί να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου για τον τραυματισμό του στον τένοντα του αριστερού προσαγωγού. Ωστόσο, θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες.

Ο Πάμπλο Λάσο μίλησε για αυτή την εξέλιξη και τόνισε πως πρόκειται για μία δύσκολη στιγμή για τον σύλλογο. Μάλιστα, ανέφερε πως ήθελε να δώσει λεπτά συμμετοχής στον Λάρκιν στο Κύπελλο Τουρκίας, κάτι που τελικά δεν ήταν δυνατό. Θυμίζουμε πως είχε βρεθεί στην αποστολή για το ματς με την Μπαχτσεσεχίρ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση για την ομάδα μας. Θέλουμε ο αρχηγός μας, ο Σέιν Λάρκιν, να είναι 100% υγιής και να είναι μαζί μας. Ελπίζω να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ιατρική ομάδα του συλλόγου μας, τον Σέιν Λάρκιν, και την οργάνωση του συλλόγου μας για την αφοσιωμένη δουλειά τους κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Προσπαθήσαμε να παίξει ο αρχηγός μας στο Κύπελλο Τουρκίας, αλλά δεν ήταν δυνατό. Όταν ήρθα στην ομάδα, ήξερα πως ο Λάρκιν δεν θα μπορούσε να παίξει για λίγο καιρό. Τώρα, ελπίζω να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό».