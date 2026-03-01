Lakers' Corner: «Πάρτι» για τα γενέθλια του Ντόντσιτς κόντρα στους Ουόριορς με ιστορικό Λεμπρόν

Στα γενέθλια του Λούκα Ντόντσιτς, παρά το γεγονός πως ο Ρούι Χατσιμούρα ήταν εκτός, οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν… πάρτι κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (129-101) και είδαν τον Λεμπρόν Τζέιμς να «γράφει» ξανά ιστορία.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς παρουσιάστηκαν σοβαροί απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και κατάφεραν να «σπάσουν» το αρνητικό σερί που είχαν. Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, οι παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ κυριάρχησαν στο παρκέ ενάντια στους «Πολεμιστές», ήταν μπροστά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του ματς, πέτυχαν 19 (!) τρίποντα και πήραν μία εύκολη νίκη με 129-101. Οι «Λιμνάνθρωποι», πλέον, έχουν ρεκόρ 35-24 και βρίσκονται στην έκτη θέση της δυτικής περιφέρειας.

Με την ευστοχία στα τρίποντα ήρθε και εύκολη νίκη

Το συγκεκριμένο ήταν από τα λίγα φετινά ματς που οι Λέικερς ήταν εύστοχοι από την γραμμή του τριπόντου. Οι «Λιμνάνθρωποι» εκτέλεσαν 41 τρίποντα και είδαν τα 19 να καταλήγουν μέσα (46%), ενώ από την άλλη οι Ουόριορς εκτέλεσαν με μόλις 27% (12/44).

Οι Λέικερς έχουν καλούς σουτέρ (Ντόντσιτς, Ριβς, Κενάρντ, ΛαΡάβια, Λεμπρόν) και πρέπει να αρχίσουν να είναι πιο εύστοχοι στο τελευταίο και κρίσιμο κομμάτι της σεζόν. Πολλά έχουν ακουστεί (δικαίως) για την αμυντική λειτουργία της ομάδας, όμως εξίσου μεγάλη «πληγή» φέτος ήταν και τα τρίποντα.

Αν οι Λέικερς θέλουν να απομακρυνθούν από τα play-in, να «σκαρβαλώσουν» στην βαθμολογία και να κάνουν ένα σερί νικών, βραδιές με τέτοια ποσοστά θα είναι απαραίτητες.

Το… δώρο στον Ντόντσιτς και το νέο κατόρθωμα του Λεμπρόν

Για ακόμη μία φορά ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν τρομερός και… χάρισε στον κόσμο μία υπέροχη παράσταση. Ο «Luka Magic» στα γενέθλιά του πέτυχε 26 πόντους (4/9 τρίποντα) και ήταν κομβικός για τους Λέικερς.

Ωστόσο, ο Λεμπρόν Τζέιμς… έκλεψε τα βλέμματα. Και αυτό γιατί για ακόμα μία φορά «έγραψε» ιστορία με τα χρυσά και μωβ. Πιο συγκεκριμένα, ο «Βασιλιάς», του οποίου το μέλλον παραμένει αβέβαιο, έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που φτάνει 1.000 τρίποντα.

Ο μόνος που το είχε καταφέρει; Φυσικά, ο Κόμπε Μπράιαντ.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 22 πόντοι (7/13 σουτ, 4/6 τρίποντα, 4/5 βολές), 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 λάθη και 1 κλέψιμο σε 28 λεπτά.

LeBron James vs GSW:

-22PTS

-7REB

-9AST

-72TS% pic.twitter.com/T2hxnOtKSJ — Laker Performances (@LALPerformance) March 1, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 4 πόντοι (2/5 σουτ, 0/2 βολές) και 10 ριμπάουντ σε 20 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 8 πόντοι (3/6 σουτ, 2/4 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 29 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 26 πόντοι (9/17 σουτ, 4/9 τρίποντα, 4/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 29 λεπτά.

Luka Doncic vs Warriors

- 26 Points

- 8 Assists

- 6 rebounds



Happy Birthday Luka Doncic !!! pic.twitter.com/Gir4ofHLh8 — Laker Performances (@LALPerformance) March 1, 2026

Όστιν Ριβς: 18 πόντοι (7/11 σουτ, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 λάθος σε 28 λεπτά.

Austin Reaves vs Warriors:

- 18 Points

- 3 Assists

- 75.8 TS% pic.twitter.com/ckyYYXaD9w — Laker Performances (@LALPerformance) March 1, 2026

Μαξ Κλέμπερ: 4 πόντοι (2/4 σουτ, 0/1 τρίποντο), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 13 λεπτά.

Maxi Kleber vs GSW:

-4PTS

-2REB

-1AST

-1STL&1BLK pic.twitter.com/KBCZGbdgkg — Laker Performances (@LALPerformance) March 1, 2026

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 2 πόντοι (1/4 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 2 ριμπάουντ σε 12 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 15 πόντοι (6/10 σουτ, 3/6 τρίποντα, 0/3 βολές), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο σε 27 λεπτά.

Jake Laravia vs Warriors:

- 15 Points

- 5 Rebounds

- 4 Assists pic.twitter.com/zttGwHfxAq — Laker Performances (@LALPerformance) March 1, 2026

Ντάλτον Κνεκτ: 0 πόντοι (0/1 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 1 μπλοκ σε 6 λεπτά.

Τζάκσον Χέιζ: 6 πόντοι (3/4 σουτ) και 5 ριμπάουντ σε 15 λεπτά.

Λουκ Κενάρντ: 16 πόντοι (6/10 σουτ, 4/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο σε 27 λεπτά.

Luke Kennard vs Warriors:

- 16 Points

- 3 Rebounds

- 3 Assists pic.twitter.com/vZYcrPqOCD — Laker Performances (@LALPerformance) March 1, 2026

Κόμπε Μπάφκιν: 8 πόντοι (2/5 σουτ, 0/2 τρίποντα, 4/4 βολές), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 6 λεπτά.

Σύνολο: 129 πόντοι (48/90 σουτ - 53%, 19/41 τρίποντα - 46%, 14/20 βολές - 70%), 47 ριμπάουντ, 29 ασίστ, 9 λάθη, 7 κλεψίματα και 5 μπλοκ.

Οι Λέικερς θα φιλοξενήσουν στη συνέχεια τους Σακραμέντο Κινγκς (2/3, 04:30) και τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς (4/3, 05:30), πριν πάνε στο Ντένβερ για το ματς με τους Νάγκετς (6/3, 05:00).