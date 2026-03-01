Ο Λεμπρόν «έγραψε» ιστορία με τους Λέικερς και μπήκε σε ξεχωριστή λίστα δίπλα στον Μπράιαντ (pic)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μπήκε σε μία ξεχωριστή λίστα των Λος Άντζελες Λέικερς, στην οποία ήταν μόνο ο Κόμπε Μπράιαντ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, σε μία ιστορική αναμέτρηση για τον Λεμπρόν Τζέιμς. Πιο συγκεκριμένα, ο «Βασιλιάς» έφτασε τα 1.000 τρίποντα με τα χρυσά και μωβ.

Έτσι, έγινε μόλις ο δεύτερης παίκτης του οργανισμού που το καταφέρνει, καθώς στην λίστα μέχρι τώρα υπήρχε μόνο ο Κόμπε Μπράιαντ. Ο αείμνηστος «Black Mamba» ολοκλήρωσε την καριέρα του στους «Λιμνανθρώπους» με 1.827 τρίποντα.