Elite League: Δοκιμασία στους Σοφάδες για τον Βίκο Ιωαννίνων - Εντός με το Λαύριο η Δόξα Λευκάδας

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Elite League το απόγευμα του Σαββάτου για την 24η αγωνιστική. Ο πρωτοπόρος Βίκος δοκιμάζεται στην έδρα των Σοφάδων, με την ομάδα από τα Ιωάννινα να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά από δυο συνεχόμενες ήττες.
Την ίδια ώρα η Δόξα Λευκάδας υποδέχεται το Λαύριο, με την ομάδα του νησιού θα θέλει να χτίσει θετικό σερί, για να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
Η επόμενη αγωνιστική (24η, 28/2-2/3)
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
17:00 Δάφνη-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)
17:00 Σοφάδες-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)
17:00 Ψυχικό-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
17:00 Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 2 Μαρτίου
18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: ΑΓΕΧ