Elite League: Δοκιμασία στους Σοφάδες για τον Βίκο Ιωαννίνων - Εντός με το Λαύριο η Δόξα Λευκάδας

Ο πρωτοπόρος Βίκος Ιωαννίνων δοκιμάζεται στην έδρα των Σοφάδων, με την Δόξα Λευκάδας να υποδέχεται το Λαύριο για την 24η αγωνιστική της Elite League.

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Elite League το απόγευμα του Σαββάτου για την 24η αγωνιστική. Ο πρωτοπόρος Βίκος δοκιμάζεται στην έδρα των Σοφάδων, με την ομάδα από τα Ιωάννινα να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά από δυο συνεχόμενες ήττες.

Την ίδια ώρα η Δόξα Λευκάδας υποδέχεται το Λαύριο, με την ομάδα του νησιού θα θέλει να χτίσει θετικό σερί, για να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Η επόμενη αγωνιστική (24η, 28/2-2/3)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

17:00 Δάφνη-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Σοφάδες-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 2 Μαρτίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: ΑΓΕΧ