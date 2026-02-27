Τα highlights από το ντεμπούτο του Χέις-Ντέιβις με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Euroleague (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις από το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague και γνώρισε την ήττα με 104-99. Το ντεμπούτο του με τα πράσινα στην διοργάνωση έκανε ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ο οποίος έκανε μία τρομερή εμφάνιση.

Πιο συγκεκριμένα, σε 32:50 στο παρκέ μέτρησε 27 πόντους (5/7 τρίποντα, 4/10 τρίποντα, 5/5 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, έχοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Μάλιστα, η Euroleague δημοσίευσε και ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του από τον αγώνα.

Δείτε το βίντεο: