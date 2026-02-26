Με Ναν κόντρα στην Παρί ο Παναθηναϊκός - Ανάλογα με την εξέλιξη του ματς η συμμετοχή του

Με τον Κέντρικ Ναν κανονικά στην 12άδα του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι της 29ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στην Παρί. Ανάλογα με την εξέλιξη του ματς θα κριθεί η συμμετοχή του, αφού είναι καταβεβλημένος.

Ο Αμερικανός άσος ξεπέρασε την ίωση και είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, που πλέον θα αποφασίσει αν και πόσο θα τον χρησιμοποιήσει απέναντι στη γαλλική ομάδα, αφού όπως είναι φυσικό δεν είναι 100% έτοιμος.

Εκτός είναι και οι Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που έχουν ενσωματωθεί με την Εθνική για τα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Εκεί που θα πάνε το πρωί της Παρασκευής (27/2) και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Εκτός είναι ο Ματίας Λεσόρ, που είναι τιμωρημένος από την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά και ο Όμερ Γιούρτσεβεν, που είναι με την εθνική Τουρκίας.

Ντεμπούτο και στην Euroleague για τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβιτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Εκτός και πάλι ο Μάριους Γκριγκόνις.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου

Παρί (Ταμπελίνι): Ίφι, Καβαλίερ, Ρόμπινσον, Ερέρα, Ρόντεν, Στίβενς, Ντοκοσί, Φαγιέ, Μόργκαν, Ουατάρα, Χομς, Ουίλις