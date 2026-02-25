Ισπανός δημοσιογράφος: «Ο Παναθηναϊκός σκορπάει τρόμο στην Ευρώπη»

Η κίνηση-ματ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να φέρει στον Παναθηναϊκό Aktor τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «AS», ταρακούνησε την Euroleague.

Ένα μίνι αφιέρωμα στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην Euroleague, μετά την απόκτηση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό Aktor έκανε η ισπανική εφημερίδα «AS», αναφέροντας πως αυτή η κίνηση ταρακουνά την Ευρώπη. Συγκεκριμένα σημειώνεται πως με την επιστροφή του, ο Αμερικανός άσο γίνεται ένας από τους τρεις παίκτες που λαμβάνουν τον μεγαλύτερο μισθό σε ομάδα που αγωνίζεται στη Euroleague ενώ παράλληλα, αναβαθμίζει το ρόστερ των «πρασίνων».

Αναλυτικά το άρθρο του Χοσέ Ιγκνάθιο Πινίγια:

«Στο γραφείο του, με ένα τσιγάρο στο χέρι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκλόνισε για άλλη μια φορά την EuroLeague. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την Πέμπτη την υπογραφή του Nigel Hayes-Davis για αυτή τη σεζόν και για δύο ακόμη, μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Το ποσό για αυτά τα δυόμισι χρόνια είναι συγκλονιστικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό τον καθιστά τον τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ήπειρο, πίσω μόνο από τον Vasilije Micic και τον νέο συμπαίκτη του Kendrick Nunn. Ο Hayes και ο Micic μοιράζονται την ίδια ιστορία: ένα ανεπιτυχές άλμα από την καριέρα της EuroLeague στο NBA και μια γρήγορη επιστροφή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου τους υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες και αστρονομικά χρηματικά ποσά.

Ο Αμερικανός επιστρέφει αφού είχε μέσο όρο μόλις 7,2 λεπτά ανά αγώνα στα 27 παιχνίδια που έπαιξε αυτή τη σεζόν με τους Phoenix Suns, με τους οποίους υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο 2 εκατομμυρίων δολαρίων αυτό το καλοκαίρι. Ο χρόνος του στην Αριζόνα έληξε απότομα στις 5 Φεβρουαρίου, όταν ανταλλάχθηκε με το Μιλγουόκι σε μια τριμερή συμφωνία που αφορούσε και τους Σικάγο Μπουλς. Οι Μπακς τον αποδέσμευσαν την επόμενη μέρα.

Η άφιξη του Χέις-Ντέιβις αλλάζει τα πάντα στη σκηνή της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός ξεχωρίζει χάρη στο επίπεδο του τρομερού ρόστερ του, υποχρεωμένος να κατακτήσει το τρόπαιο σε ένα Final Four που θα διεξαχθεί εντός έδρας, στο Telekom Center στην Αθήνα, την Παρασκευή 22 Μαΐου (ημιτελικοί) και την Κυριακή 24 Μαΐου (τελικός).

Ο επιθετικός (31 ετών και ύψους 2,01 μ.), MVP του Final Four του 2025 με τη Φενερμπαχτσέ, έχει ήδη δείξει τι είναι ικανός να κάνει στο Κύπελλο Ελλάδας: με μόλις μερικές προπονήσεις, οδήγησε τους πράσινους στον τίτλο και ανακηρύχθηκε MVP μετά από μέσο όρο 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και βαθμολογία 17.

Ο Χέις-Ντέιβις έχει βελτιώσει ένα ήδη ισχυρό ρόστερ. Αυτό το καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός δημιούργησε ένα backcourt εξαιρετικής ποιότητας με την απόκτηση του τρομερού TJ Shorts από την Paris BC. Το αστέρι της περασμένης EuroLeague προσχώρησε στον Kendrick Nunn, αναμφισβήτητα τον πιο τρομακτικό πόιντ γκαρντ της διοργάνωσης, και στο τεράστιο ταλέντο του Κώστα Σλούκα. Ωστόσο, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις έλαμψε τόσο έντονα όσο στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η ευελιξία και οι δυνατότητες του Jerian Grant συνέχισαν να ακμάζουν υπό τον πάντα αμφιλεγόμενο Εργκίν Αταμάν, έναν πραγματικό μάστερ του μπάσκετ, όπως και ο Cedi Osman και ο πάντα αξιόπιστος Juancho Hernangomez. Ο Ισπανός διαθέτει μια εκπληκτική ικανότητα να κάνει τόσα πολλά πράγματα καλά με ελάχιστες πινελιές στην μπάλα. Η απόκτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου ενίσχυσε περαιτέρω τις δυνατότητες της Ελλάδας στην περιφέρεια.

Οι Richaun Holmes, Omer Yurtseven και Κωνσταντίνος Μήτογλου στηρίζουν ένα frontcourt που του λείπει ο άλφα παίκτης του: ο Matthias Lessort. Ο Γάλλος, μια από τις βασικές φιγούρες στην κατάκτηση του τίτλου το 2024, μένει εκτός επ' αόριστον με σπασμένη περόνη. Χωρίς αυτόν, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε γρήγορα (και μέχρι στιγμής με επιτυχία) για να επαναφέρει τον Kenneth Faried στο μπάσκετ υψηλού επιπέδου.

Πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν για την ομάδα του Παναθηναϊκού που δεν έχει βρει τον ρυθμό της αυτή τη σεζόν. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην όγδοη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague με ρεκόρ 16-12. Αυτή είναι μια ήττα παραπάνω από τη σεζόν 2013-24, όταν στέφθηκε πρωταθλητής, και ο ίδιος αριθμός με την περασμένη σεζόν. Δεν έχει κερδίσει δύο συνεχόμενα παιχνίδια από τον Δεκέμβριο, εναλλάσσοντας τεράστιες νίκες όπως αυτή εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας με ντροπιαστικές ήττες όπως αυτή στο Βελιγράδι εναντίον της υποβιβασμένης Παρτιζάν δύο ημέρες αργότερα.

Οι αδύναμες εμφανίσεις στην Ευρώπη δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη παρά την ισχυρή δομή της ομάδας και είχαν δημιουργήσει εσωτερική αναταραχή, με τον Ataman να ξεχωρίζει κάθε έναν από τους παίκτες του για το παθητικό-επιθετικό στυλ παιχνιδιού τους, προσπαθώντας να τους ταρακουνήσει. Ο Τούρκος προπονητής μάλιστα επικρίθηκε από τον εξαγριωμένο Γιαννακόπουλο, ο οποίος διέρρευσε μερικές από τις συνομιλίες της ομάδας του.

Αυτό είναι ένα σενάριο που τώρα σκοπεύουν να αλλάξουν με την άφιξη του Χέις-Ντέιβις, του παίκτη με τους περισσότερους πόντους σε έναν μόνο αγώνα της EuroLeague με 50 εναντίον της Άλμπα Βερολίνου και του οποίου η ποιοτική άνοδος, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν μια έκπληξη για όλους: ο Αμερικανός έγινε από απλός παίκτης ροτέισον στην Μπάρτσα του Σάρας Γιασικεβίτσιους σε έναν απόλυτο σταρ της Φενερμπαχτσέ σε μόλις τρία χρόνια».

