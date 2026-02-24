Περίπατος για Ρόκετς απέναντι στους Τζαζ

Οι Χιούστον Ρόκετς έφτασαν με άνεση στην επικράτηση απέναντι στους Γιούτα Τζαζ (125-105), κάνοντας μεγάλο βήμα για την πρώτη τριάδα στην δυτική περιφέρεια.

Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα και δεν επέτρεψαν σε κανέναν σημείο στους Τζαζ να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο θετικό αποτέλεσμα.

Με αυτή τη νίκη οι Ρόκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 34-21 και πλησίασαν τους Ντένβερ Νάγκετς που βρίσκονται στην 3η θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 36-22.

Ο Τζαμπάρι Σμιθ με 31 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Λάουρι Μάρκανεν να ξεχωρίζει για τους Γιούτα Τζαζ έχοντας 29 πόντους και 3 ριμπάουντ.

