Ο ΛαΜέλο Μπολ μεταμορφώνει τους Χόρνετς προς το καλύτερο

Οι Σάρλοτ Χόρνετς αποτελούν μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής σεζόν στο NBA, με τον ΛαΜέλο Μπολ να αποτελεί τον ηγέτη των «σφηκών».

Οι Χόρνετς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ένατη θέση της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 26-29 και απέχουν τέσσερις νίκες από την έκτη θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs.

Oι «σφήκες» μάλιστα στις τελευταίες 11 αναμετρήσεις που έχουν δώσει, μετρούν 10 νίκες και μόλις μια ήττα, αυτή από τους πρωτοπόρους της Ανατολής, Πίστονς.

Χαρακτηριστικό, μάλιστα της εκπληκτικής ανόδου των Χόρνετς είναι τα νούμερα που καταγράφουν με τον ΛαΜέλο Μπολ στο παρκέ, αφού όταν ο 24χρονος γκαρντ αγωνίζεται οι «σφήκες» σκοράρουν 121.6 πόντους, ανά αγώνα και είναι πρώτοι στην σχετική κατηγορία.

Όταν λείπει ο ΛαΜέλο Μπολ, οι Χόρνετς σκοράρουν 110.1 πόντους και η επίδοσή τους πέφτει στην 28η θέση, δηλαδή μια από τις χειρότερες στο NBA, όσον αφορά το offensive rating.

Αντίστοιχη είναι η συμβολή του ΛαΜέλο Μπολ και στο +/- αφού με τον νεαρό γκαρντ στο παρκέ οι Χόρνετς έχουν +6.6 και βρίσκονται στην 4η θέση της σχετικής κατηγορίας, ενώ χωρίς τον Μπολ πέφτουν στο -1.5 και την 20η θέση!