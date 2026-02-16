Αποκάλυψη SDNA: Παραιτήθηκε ο Διαμαντίδης από την ΕΟΚ!

Την απόφαση να διακόψει κάθε συνεργασία με την Ομοσπονδία μπάσκετ έλαβε ο Δημήτρης Διαμαντίδης σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA.

Η σημαία του Παναθηναϊκού γνωστοποίησε ήδη στον πρόεδρο της ΕΟΚ ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει να βρίσκεται εντός της Ομοσπονδίας με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Διαμαντίδης είχε σοβαρούς προβληματισμούς για διάφορα θέματα που αφορούν τη δική του συνεργασία αλλά και θέματα του ελληνικού μπάσκετ.

Αποτελεί μια γενναία απόφαση του Διαμαντίδη καθώς τις προηγούμενες ημέρες δέχθηκε στενό πρέσινγκ από τον Λιόλιο προκειμένου να μεταπειστεί αλλά ο πρώην άσος και σημαία του τριφυλλιού δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω.

Το ελληνικό μπάσκετ βιώνει τις χειρότερες ημέρες των τελευταίων δεκαετιών σε επίπεδο ισονομίας καθώς ολοένα και περισσότεροι μιλούν για σκοτεινό παρασκήνιο και για περίεργες διαδρομές. Προφανώς και άνθρωποι με το εκτόπισμα του Διαμαντίδη δεν θέλουν να συνδέονται με μια τέτοια κουβέντα έστω κι αν ο ίδιος δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή σε τέτοια ζητήματα.

Σε κάθε περίπτωση το timing της απόφασης και μάλιστα παραμονές της διοργάνωσης του Κυπέλλου αποτελεί τεράστιο πλήγμα για την ΕΟΚ.