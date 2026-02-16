Το «αντίο» του Χέις-Ντέιβις στους Σανς και το NBA (pic)

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις με ανάρτησή του στο Instagram είπε το δικό του «αντίο» στους Φοίνιξ Σανς και το ΝΒΑ καθώς είναι έτοιμος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έφτασε τα ξημερώματα (16/1) στην Ελλάδα και είναι έτοιμος να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Αμερικανός θα περάσεις τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και μετά θα ενσωματωθεί στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν.

Ο «πράσινος» αστέρας σε ανάρτησή του στο Instagram είπε το δικό του «αντίο» στους Φοίνιξ Σανς αλλά και στο ΝΒΑ, υπογραμμίζοντας πως όλη του η σκληρή δουλειά απέδωσε.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Σε όσους βοήθησαν ή είδαν το παιδί να μεταφέρει μια τσάντα γεμάτη μπάλες μπάσκετ, γυαλιά για ντρίμπλα και κώνους στο γυμναστήριο κάθε μέρα στις 5:30 το πρωί με ένα όνειρο — αυτό απέδωσε και τα κατάφερε.

Εις υγείαν αυτού του κεφαλαίου και των πολλών που θα γραφτούν ακόμα».

Δείτε την ανάρτηση: