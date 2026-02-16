Το «αντίο» του Χέις-Ντέιβις στους Σανς και το NBA (pic)

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έφτασε τα ξημερώματα (16/1) στην Ελλάδα και είναι έτοιμος να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Αμερικανός θα περάσεις τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και μετά θα ενσωματωθεί στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν.
Ο «πράσινος» αστέρας σε ανάρτησή του στο Instagram είπε το δικό του «αντίο» στους Φοίνιξ Σανς αλλά και στο ΝΒΑ, υπογραμμίζοντας πως όλη του η σκληρή δουλειά απέδωσε.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε:
«Σε όσους βοήθησαν ή είδαν το παιδί να μεταφέρει μια τσάντα γεμάτη μπάλες μπάσκετ, γυαλιά για ντρίμπλα και κώνους στο γυμναστήριο κάθε μέρα στις 5:30 το πρωί με ένα όνειρο — αυτό απέδωσε και τα κατάφερε.
Εις υγείαν αυτού του κεφαλαίου και των πολλών που θα γραφτούν ακόμα».
Δείτε την ανάρτηση: