Παναθηναϊκός: Πήρε το Νο. 11 ο Χέις - Ντέιβις, διαθέσιμες για προπαραγγελίες οι φανέλες του!

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις επέλεξε το Νο.11 με την φανέλα του να είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία από την «πράσινη» ΚΑΕ μέσω του Club 1908.

Ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, με τον Αμερικανό σταρ να επιλέγει το Νο.11 στην πλάτη.

Η «πράσινη» ΚΑΕ με ενημέρωση της γνωστοποίησε πως η φανέλα του 31χρονου είναι πλέον διαθέσιμη για προπαραγγελία, μέσω της εφαρμογής του Club 1908.

Όπως γίνεται κατανοητό, η φανέλα του Χέις-Ντέιβις αναμένεται να γίνει ανάρπαστη από τους φίλους των «πρασίνων», με την μεταγραφή του Αμερικανού να προκαλεί ντελίριο ενθουσιασμού.