Μποχωρίδης: «Είμαστε σε καλή κατάσταση - Να πάρουμε την πρόκριση» (vid)

Ο αρχηγός του Άρη Betsson, Λευτέρης Μποχωρίδης μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στην Κλουζ, τονίζοντας πως η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Αποστολή στην Κλουζ, Πάρης Τρικαλιώτης

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη σημασία του αγώνα και την κατάσταση της ομάδας:

«Είναι πολύ σημαντικό που φτάσαμε σε αυτό το ματς για την πρόκριση. Τον τελευταίο καιρό έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, τις τελευταίες εβδομάδες, είμαστε σε καλή κατάσταση και ελπίζω να το δείξουμε και αύριο στο αυτό στο γήπεδο και να πάρουμε τη πρόκριση».

Για το αν περιμένει κάτι διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο ματς:

«Η ομάδα μας είναι διαφορετική από το παιχνίδι με το Περιστέρι και μετά. Νομίζω έχουμε δείξει μία πολύ διαφορετική εικόνα σε όλα τα παιχνίδια. Θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την εικόνα, να μπούμε στο παιχνίδι όπως πρέπει και να πάρουμε εμείς την πρόκριση».

Για το αρνητικό σερί (0-5) απέναντι στην Κλουζ τα τελευταία χρόνια, και το αν αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο:

«Το επιπλέον κίνητρο είναι η πρόκριση, οπότε αυτό το σερί δεν μετράει. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν το σκορ ήταν 5-0 ή 0-5. Είναι ένα ματς και οι δύο ομάδες παίζουν για την πρόκριση».

Για το τι πρέπει να προσέξει η ομάδα:

«Η Κλουζ είναι καλή ομάδα και έχει καλούς παίκτες. Νομίζω πως ο Ράσελ και ο Κρικ είναι από τους πρώτους σκόρερ στη διοργάνωση, οπότε σίγουρα πρέπει να τους κλείσουμε, από εκεί και πέρα και ο Γούντμπερι είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν να νιώσει καλός στο παιχνίδι».

Για τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο της Κλουζ:

«Πάντα ο κόσμος είναι η δύναμή μας. Το έχουν δείξει και στο Παλέ με την τρομερή ατμόσφαιρα που δημιουργούν, αλλά και με τη βοήθεια που μας δίνουν παντού. Θέλουμε να δώσουμε χαρά και σε όσους μπόρεσαν να έρθουν μαζί μας, αλλά θα παίξουμε για όλους τους».

Για το ρεπό στο πρωτάθλημα και το τελευταίο σουτ:

«Σίγουρα το γεγονός ότι είχαμε ρεπό μας βοήθησε, είχαμε παραπάνω μέρες να κοιτάξουμε τον αντίπαλο, αλλά πιστεύω ότι αυτά θα φανούν τελικά στο γήπεδο. Κάναμε καλή προετοιμασία».

Για το αν είναι έτοιμοι για το τελευταίο σουτ:

«Σημασία έχει να πηγαίνει καλά η ομάδα και να κερδίζει. Το τελευταίο σουτ, όποιος και να το πάρει, όποιος και να το βάλει. Άμα και να το βάλεις στο τέλος χάσει η ομάδα, δεν μένει τίποτα».

