Η αρχηγός του Παναθηναϊκού, Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, επιστρέφει δυναμικά μετά τον πολύμηνο τραυματισμό της, βρίσκει ρυθμό και με 16 δικούς της πόντους οδήγησε το «τριφύλλι» σε άνετη επικράτηση με 88-63 επί του Παναθλητικού, με τον κόσμο να ζητά νίκη πρόκριση μέσα στην Τουρκία.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στον Παναθλητικό και συνεχίζει να κυνηγάει τον Αθηναϊκός στην κούρσα της κατάκτησης της πρώτης θέσης και του απόλυτου πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.

Το «τριφύλλι» είναι πλέον στο 15-1, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να πέφτει στο 7-9 και τον Παναθηναϊκό να στρέφει πλέον το βλέμμα του στο δεύτερο παιχνίδι με τη Μερσίν στην Τουρκία, όπου οι «πράσινες» να κυνηγήσουν το θαύμα με την ανατροπή του -4 του πρώτου ματς κόντρα στο φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup (12/2, 18:00).

Πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν Σεντόνα Πρινς με 17 πόντους (7/8 τριπ., 9 ριμπ.), με τα ευχάριστα να έρχονται από την Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου, που είχε άλλους 16 (6/8 διπ., 1/3 τριπ.) και δείχνει να βρίσκει τα πατήματά της. Στους 13 η Φιγιόντα Φιτζέραλντ (3/6 διπ., 1/2 τριπ.) και στους 12 η Τζαελίν Μπράουν (4/6 διπ., 5 ριμπ.).

Από την πλευρά του Παναθλητικού, πρωταγωνίστρια ήταν η Ντέστινι Άνταμς με 23 πόντους (5/7 τριπ.), με την Τζέιντ Λοβίλ να έχει άλλους 16 και την Κολιάνα Κάρτερ 11.

Φορτσάτος ο Παναθηναϊκός στο +12

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με όρεξη κι ενέργεια στο παιχνίδι και με πρωταγωνίστρια την Πρινς (4π.) προηγήθηκε με 10-2 στα πρώτα 2:30 λεπτά της αναμέτρησης. Η Φιτζέραλντ στο 4' με 2/2 βολές έκανε το 12-4, με τη Λοβίλ με τρίποντο στο 5' να μειώνει σε 12-6. Η Φιζτέραλντ (5π.) και πάλι απάντησε άμεσα με τον ίδιο τρόπο για το 15-6, με τη Γαλανόπουλος στο 7' να πηγαίνει το «τριφύλλι» για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (19-8). Η Μπράουν από την γραμμή των βολών έγραψε το 21-8, με την Οκοσούν στο 9' με ωραία προσπάθεια να διαμορφώνει το 26-11 και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 26-14.

Χαλαρά και ήρεμα διατήρησε τη διαφορά το «τριφύλλι»

Η Σταμολάμπρου στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου έστειλε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο +14 (28-14), με την Κάρτερ με καλάθι και φάουλ στο 12' να μειώνει σε 28-17. Κάπου εκεί εμφανίστηκε η αστοχία, με τις δύο ομάδες να κάνουν περίπου 2 λεπτά να βρουν σκορ και την Σταμολάμπρου (5π.) να αναλαμβάνει και πάλι δράση και με τρίποντο να διαμορφώνει το 34-20 στο 15'. Η Ελληνίδα γκαρντ είχε κέφια και στο 16' έκανε το 36-22, φτάνοντας τους 7 πόντους, με τον Παναθλητικό όμως να μην αφήνει τις «πράσινες» να ξεφύγουν περισσότερο και στο 18' να μειώνει με την Άνταμς (11π.) σε 43-32. Με το ημίχρονο να λήγει στο 45-32 χάρη σε 2/2 βολές της Σπανού.

Καθάρισε από νωρίς την υπόθεση νίκη

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με ανάποδο σφύριγμα των διαιτητών που έφερε τα παράπονα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, με την Μπράουν στον αιφνιδιασμό να γράφει το 47-32 και να πηγαίνει τη διαφορά για πρώτη φορά στο +15. Στη συνέχεια ακολούθησε ένα διάστημα λάθη, με τις δύο ομάδες να πετάνε κατοχές στα σκουπίδια, αλλά την απόσταση να παραμένει στα ίδια επίπεδα (51-36 στο 24'). Η Φιτζέραλντ (9π.) στο 25' έκανε το 53-36, με την ομάδα της Ερντέμ να έχει βάλει ήδη τις βάσεις για μία ακόμα νίκη. Η Χατζηγιακουμή στο 28' με τρίποντο πήγε το «τριφύλλι» στο +19 (63-44), πριν η Σταμολάμπρου γράψει το 69-49, με την τελική ευθεία να βρίσκει τη διαφορά στους 17 (69-52).

Έκανε το καθήκον του και τώρα Τουρκία

Φυσικά και τα πάντα είχαν κριθεί, με την Ερντέμ να δίνει πλέον χρόνο συμμετοχής σε όλες τις παίκτριες, με την Οκοσούν να πηγαίνει τη διαφορά στο 34' για πρώτη φορά στους 23 (75-52). Η Κωτούλα στο 35' διαμόρφωσε το 77-52, με τη διαφορά να πέφτει στη συνέχεια, αφού ο Παναθηναϊκός έβγαλε και την κούραση από το παιχνίδι με τη Μερσίν. Ο Παναθλητικός μείωσε σε 79-61 με τη Βασιλείου στο 37', με το τελικό 88-63 να δίνει τη νίκη στον Παναθηναϊκό, που στρέφει πλέον το βλέμμα του στην αναμέτρηση με τη Μερσίν στην Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 45-32, 69-52, 88-63

