Σίγκελ: «Οι Νικς βρίσκονται σε συζητήσεις με Σπερς και Πέλικανς για ανταλλαγή του Γιαμπουσέλε»

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Μπρετ Σίγκελ οι Νικς βρίσκονται σε επαφές με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς για ανταλλαγή με επίκεντρο τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε.
Οι Νεοϋορκέζοι συζητούν με τους Σπερς για το ενδεχόμενο να πάρουν ως αντάλλαγμα τον Τζέρεμι Σόχαν και με τους Πέλικανς για την απόκτηση ενός εκ των Χοσέ Αλβαράδο ή Ιβ Μισί.
O Γιαμπουσέλε έχει υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους Νικς με συνολικές απολαβές στα 11.2 εκατ. δολάρια, με τους Νικς να το περιλαμβάνουν σε όλες τις συζητήσεις που αφορούν κάποιο trade.
Sources: The Knicks have been very active over the last week in trade discussions centered on Guerschon Yabusele with the Spurs and Pelicans.— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) January 25, 2026
Latest on @ClutchPoints regarding Knicks' trade talks, including Jeremy Sochan, Jose Alvarado, and Yves Missi: https://t.co/4jseNzEP2B