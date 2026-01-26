Σίγκελ: «Οι Νικς βρίσκονται σε συζητήσεις με Σπερς και Πέλικανς για ανταλλαγή του Γιαμπουσέλε»

Οι Νεοϋορκέζοι θέλουν να απαλλαγούν από το συμβόλαιο του Γκερσόν Γιαμπουσέλε και παράλληλα να ενισχύσουν το ρόστερ τους, έχοντας έντονες επαφές για να γίνει trade ο Γάλλος φόργουορντ.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Μπρετ Σίγκελ οι Νικς βρίσκονται σε επαφές με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς για ανταλλαγή με επίκεντρο τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Οι Νεοϋορκέζοι συζητούν με τους Σπερς για το ενδεχόμενο να πάρουν ως αντάλλαγμα τον Τζέρεμι Σόχαν και με τους Πέλικανς για την απόκτηση ενός εκ των Χοσέ Αλβαράδο ή Ιβ Μισί.

O Γιαμπουσέλε έχει υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους Νικς με συνολικές απολαβές στα 11.2 εκατ. δολάρια, με τους Νικς να το περιλαμβάνουν σε όλες τις συζητήσεις που αφορούν κάποιο trade.