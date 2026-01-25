Πάτησε κορυφή ο Αθηναϊκός - Εύκολα ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Παναθλητικός

Ο Αθηναϊκός κέρδισε εύκολα τον Αμύντα και έμεινε μόνος του στην κορυφή, έχοντας μια αγωνιστική περισσότερη. Άνετα τη Νέα Ιωνία ο ΠΑΣ Γιάννινα, όπως και ο Παναθλητικός τον Πανσερραϊκό.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε άνετη νίκη με 70-47 απέναντι στην Ιωνία βελτιώνοντας την βαθμολογική του θέση. Για τις γηπεδούχες η Σίγκλετον είχε 20 πόντους, ενώ για την Ιωνία η Κλαρκ τελείωσε τον αγώνα με 11. Εύκολη επικράτηση και για τον Αθηναϊκό Qualco, ο οποίος μετά την νίκη του με 92-69 με αντίπαλο τον Αμύντα παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Χρίστοβα για την ομάδα του Βύρωνα είχε 18 πόντους, ενώ για τις φιλοξενούμενες η Γκίλντεϊ τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους.

Ο Παναθλητικός επικράτησε εύκολα του Πανσερραϊκού με 85-64, επιστρέφοντας έτσι στις νίκες. Στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της 15ης αγωνιστικής ο Παναθλητικός όχι μόνο πήρε τη νίκη, αλλά κάλυψε και τη διαφορά της ήττας του με 9 πόντους στο ματς του Α’ γύρου στις Σέρρες. Με τη νίκη αυτή η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβηκε στο 6-7, ενώ ο Πανσερραϊκός έπεσε στο 8-6, παραμένοντας όμως στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Αποτελέσματα 15ης Αγωνιστικής

Κυριακή 25/1

ΠΑΣ Γιάννινα-Ιωνία 70-47

Αθηναϊκός Qualco-Αμύντας 92-69

Παναθλητικός-Πανσερραϊκός 85-64

Σάββατο 24/1

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ 101-69

Ολυμπιακός-Ανόρθωση Βόλου 93-57

Ρεπό: Παναθηναϊκός

Αναλυτικά τα παιχνίδια

ΠΑΣ Γιάννινα-Ιωνία 70-47

Διαιτητές: Νικολαϊδης-Νέδογλου-Τοπαλίδης

Δεκάλεπτα: 13-14, 34-25, 55-37, 70-47

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 12(2), Μούγιοβιτς 13(1), Καράλη 2, Σαρηγιαννίδου 13(2), Μαρίνη 10(2), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Σίγκλετον 20.

Ιωνία (Χαριτόπουλος): Δαμουλάκη 4, Καραγιάννη 4, Νικολοπούλου, Γκριγκς 10(1), Τσιανάκα 3(1), Φουράκη 6, Κλαρκ 11(1), Τζάκσον 6, Στογιανόφσκα 3(1), Ευμορφοπούλου.

Αθηναϊκός Qualco-Αμύντας 92-69

Διαιτητές: Καραπαπάς-Μαρίγλη-Αλεξόπουλος Π.

Δεκάλεπτα: 23-13, 50-29, 71-55, 92-69

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 14, Τσινέκε 10, Χαιριστανίδου 4, Σταμάτη, Παυλοπούλου 2, Μίλλερ 17(1), Λούκα 8, Αλεξανδρή 5(1), Παρκς 2, Ανίγκουε 12, Χρίστοβα 18(2).

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 27(1), Μαργώνη 2, Κοντογιάννη 6, Κατσαμούρη 5(1), Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 14(1), Μάγκλαρη, Χάντερ 11(2), Νάτσκου 4

Παναθλητικός-Πανσερραϊκός 85-64

Διαιτητές: Κατωτικίδης-Μαραμής-Μιχέλη

Δεκάλεπτα: 24-18,45-30, 60-51, 85-64

Παναθλητικός (Καμπούρης): Ανταμς 23(1), Αυτζή 12(3), Παντώτη 2, Βασιλείου, Κάρτερ 15(1), Γκέλντοφ 14(2), Σύρπα, Λόβιλ 19.

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 13(1), Αλεξιά, Δούρβα 5(1), Μπαξεβάνου, Τσινασλανίδου, Ντάβινσον 17(1), Κουβόρντε 5(1), Μουρ 11(2), Γεροστεργίου, Ρόσνιεκ 13(2).