Λαύριο Boderm - Vikos Φalcons: Ντέρμπι για φινάλε

Η 16η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται σήμερα (18:00) με την αναμέτρηση Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons, η οποία θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι γηπεδούχοι, που είχαν ρεπό την 15η αγωνιστική, θέλουν να μπουν με το δεξί στο 2026 και αν φτάσουν τις οκτώ νίκες. «Είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για εμάς. Παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε να δείξουμε από την αρχή πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε τη συνέχεια της χρονιάς. Ο στόχος μας είναι να μπούμε στο 2026 με το δεξί, με συγκέντρωση, πειθαρχία και σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο. Τέτοια παιχνίδια απαιτούν χαρακτήρα και είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε τη σοβαρότητα και την ποιότητα που μας διακρίνει μέσα στο γήπεδο», τόνισε ο 22χρονος γκαρντ του Λαυρίου Boderm, Αντώνης Σιγάλας.

Οι φιλοξενούμενοι μετά τη νίκη τους στο «Σαλούν» θέλουν να περάσουν από μια ακόμη δύσκολη έδρα για να παραμείνουν μόνοι πρώτοι. «Προερχόμαστε από μια σημαντική νίκη απέναντι στην ομάδα του Παπάγου και θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στο νικηφόρο εκτός έδρας σερί μας απέναντι σε μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα, όπως είναι το Λαύριο. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, είμαστε συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τη νίκη. Ελπίζω για ακόμα μία φορά ο κόσμος να απολαύσει ένα υπέροχο παιχνίδι στο πάντα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον πρωτάθλημα της Elite League», δήλωσε ο 32χρονος πάουερ φόργουορντ των Ηπειρωτών, Δημήτρης Γράβας.

Αναλυτικά η 16η αγωνιστική:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω 102-68

Evertech Παπάγου-Πρωτέας Βούλας 86-79

Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ 79-100

Κόροιβος Αμαλιάδας-Σοφάδες 90-82

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΝΕ Μεγαρίδος 80-74

Ψυχικό-Δάφνη 86-84

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

18:00 Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Πανερυθραϊκός

Η επόμενη αγωνιστική (17η, 17-19/1)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

17:00 Αιγάλεω-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

17:00 Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Σοφάδες-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Vikos Φalcons-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18:30 ΑΓΕΧ-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Νίκη Βόλου