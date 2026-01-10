Η Μονακό δε δυσκολεύτηκε απέναντι στην Νανσί, πήρε εύκολα τη νίκη με 93-79, και τώρα έχει μπροστά της το ματς με την Παρί για την Euroleague.

Η Μονακό αναμετρήθηκε με την Νανσί για το γαλλικό πρωτάθλημα και πήρε μία εύκολη νίκη με 93-79. Έτσι, η Μονακό έχει πλέον ρεκόρ 11-2, ενώ η Νανσί «έπεσε» στο 6-9.

Για τους νικητές ο Μίροτιτς είχε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 22:41, με τον Οκόμπο να προσθέτει 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Από την άλλη, ο Κόζαρτ τελείωσε τον αγώνα με 6 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 24:57, ενώ ο Ντάντα μέτρησε 13 πόντους και 1 ασίστ σε 12:53.

Για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη ακολουθεί... γαλλικό ντέρμπι στην Euroleague, αφού η Παρί θα το υποδεχθεί στις 15/1 (21:45) για την 22η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-42, 58-69, 79-93

Τα στατιστικά του αγώνα.