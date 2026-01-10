Lakers' Corner: Πρώτη ήττα σε clutch ματς - Το αμφισβητούμενο φάουλ και η ηγετική δήλωση του Ντόντσιτς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς (105-101) και ηττήθηκαν για πρώτη φορά σε clutch ματς. Ένα αμφισβητούμενο φάουλ στο τέλος έκρινε την αναμέτρηση.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ήθελαν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τους Σαν Αντόνιο Σπερς κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς. Ωστόσο, οι «Λιμνάνθρωποι» δεν τα κατάφεραν και τελικά ηττήθηκαν με 105-101. Έτσι, το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ βρίσκεται στην πέμπτη θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 23-13.

Το φάουλ που έκρινε τον αγώνα

Με 16" να απομένουν οι διαιτητές... ανακάλυψαν φάουλ του Λούκα Ντόντσιτς πάνω στο τρίποντο του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ. Αυτό ήταν το έκτο φάουλ του Σλοβένου superstar, ο οποίος αποβλήθηκε από τον αγώνα. Μάλιστα, οι Λέικερς δεν είχαν και challenge για να στείλουν τους διαιτητές στο ριπλέι. Έτσι, ο Πόρτερ ευστόχησε σε 2/3, διαμόρφωσε το 103-101 και ουσιαστικά «τελείωσε» ο αγώνας.

Παρά το διαιτητικό λάθος, οι δηλώσεις του Λούκα Ντόντσιτς μετά τον αγώνα έχουν μεγάλη σημασία. Ο 26χρονος στάθηκε στα χαμένα σουτ του και τόνισε πως ο ίδιος στέρησε τη νίκη από την ομάδα, καθώς βρέθηκε σε κακή μέρα. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει μέχρι το φινάλε της σεζόν, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, ώστε να οδηγήσει τους «Λιμνανθρώπους» στην κορυφή.

Αναλυτικά είπε:

Για την κακή διαιτησία και τα φάουλ που δεν παίρνει: «Δε με επηρεάζει. Νομίζω έχασα σουτ που συνήθως βάζω. Αυτά τα floaters από το ζωγραφιστό, πρέπει να τα δουλέψω αρκετά. Απλά σήμερα, ήταν απαίσια μέρα για εμένα».

Για το φάουλ στο τέλος: «Χάσαμε κάποια καλά σουτ τα τελευταία λεπτά. Τότε αποβλήθηκα, έκανα το έκτο φάουλ. Δε σουτάρει έτσι. Οι διαιτητές είπαν ότι ήταν φάουλ, οπότε υποθέτω ήταν φάουλ».

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 26 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα σε 33 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 13 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα σε 34 λεπτά.

ΝτεΆντρε Έιτον: 4 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 λάθος σε 24 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 9 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα σε 30 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 24 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα σε 36 λεπτά.

Μαξ Κλέμπερ: 0 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 3 λεπτά.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 9 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 27 λεπτά.

Ντάλτον Κνεκτ: 4 πόντοι, 1 ριμπάουντ σε 13 λεπτά.

Τζάκσον Χέιζ: 6 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος σε 24 λεπτά.

Γκέιμπ Βίνσεντ: 6 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 15 λεπτά.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: DNP

Μπρόνι Τζέιμς: DNP

Τώρα ακολουθεί το ματς με τους Σακραμέντο Κινγκς (13/1, 05:00) και έπειτα η αναμέτρηση με τους Ατλάντα Χοκς (14/1, 05:30).