Ο Ντόντσιτς σχολίασε το trade του Τρε Γιανγκ: «Του έχω μεγάλο σεβασμό»

Ο Λούκα Ντόντσιτς ρωτήθηκε για το trade του Τρε Γιανγκ και τόνισε πως έχει μία καλή σχέση με τον αστέρα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Εδώ και λίγες μέρες είχε γίνει γνωστό πως ο Τρε Γιανγκ και οι Ατλάντα Χοκς είχαν συμφωνήσει πως έπρεπε να... χωρίσουν τους δρόμους τους. Τελικά, ο 27χρονος αστέρας έγινε trade στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς για τους Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και Κόρεϊ Κίσπερτ.

Μετά την ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ο Λούκα Ντόντσιτς ρωτήθηκε για αυτή την ανταλλαγή. «Φυσικά, ξεκινήσαμε μαζί, γίναμε trade μεταξύ μας. Υπάρχουν συζητήσεις για εμάς αλλά έχουμε καλή σχέση. Έχω μεγάλο σεβασμό για αυτό. Οπότε, αν είναι ενθουσιασμένος για το νέο του ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος για εκείνον» ανέφερε ο Σλοβένος αστέρας.