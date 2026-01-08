Basketnews: «Οι ομάδες που δεν είναι μέτοχοι της Euroleague φτιάχνουν δικό τους οργανισμό» - Η αναφορά στον ΠΑΟΚ!

Το ρεπορτάζ του Basketnews επισημαίνει ότι σύλλογοι όπως το Ντουμπάι, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Βαλένθια, η Μονακό, η Παρτίζαν, ο Ερυθρός Αστέρας και η Βίρτους Μπολόνια επιδιώκουν να συσπειρωθούν, ώστε να αποκτήσουν πιο ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που αφορούν τη EuroLeague.
Επιπλέον, ο νέος οργανισμός δεν θα αφορά αποκλειστικά ομάδες που ήδη αγωνίζονται στη διοργάνωση, αλλά και εκείνες που στοχεύουν να εισέλθουν τα επόμενα χρόνια. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται η Χάποελ Ιερουσαλήμ, ενώ στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται ότι και ο ΠΑΟΚ —ο οποίος βρίσκεται σε φάση σημαντικής ανάπτυξης υπό την καθοδήγηση του Τέλη Μυστακίδη— εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής. Το ίδιο ισχύει και για συλλόγους όπως η Μπεσίκτας και η Νάπολι.
Αντίθετα, η Παρί, που δεν ανήκει στους 13 μετόχους της EuroLeague, δεν φαίνεται διατεθειμένη να ενταχθεί αρχικά στο νέο σχήμα, καθώς προτεραιότητά της παραμένει η προσπάθεια να καταλάβει τη θέση που θα αφήσει κενή η Βιλερμπάν από την επόμενη σεζόν. Μόνο εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα εξετάσει την ένταξή της στον υπό σύσταση οργανισμό.