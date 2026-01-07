Ώρα προημιτελικών με ματσάρα Αθηναϊκός - Ολυμπιακός, κόντρα στον ΠΑΣ ο Παναθηναϊκός

Ώρα Κυπέλλου στο μπάσκετ γυναικών με ματσάρα Αθηναϊκός-Ολυμπιακός. Κόντρα στον ΠΑΣ στα Γιάννενα ο Παναθηναϊκός.

Τζάμπολ στα προημιτελικά του θεσμού, με το ντέρμπι της ομάδας του Βύρωνα απέναντι στις «ερυθρόλευκες» (ΕΡ2 ΣΠΟΡ, 17:00) να ξεχωρίζει και το «τριφύλλι» να αγωνίζεται στα Γιάννενα κόντρα στον ΠΑΣ (17:00, Youtube ΕΟΚ).

Στα άλλα δύο παιχνίδια, ο Παναθλητικός θα υποδεχτεί στη Θεσσαλονίκη τον Πανσερραϊκό, ενώ ο Αμύντας θα φιλοξενήσει κεκλεισμένων των θυρών τον Πρωτέα Βούλας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δ. Καλτσάς 17.00 Αθηναϊκός-Ολυμπιακός Καρπάνος-Σπυρόπουλος-Καλογριάς (Ντίνος-Κυρτάτας)

Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός Δέλλας-Λιόνας-Κλεπουσνιώτου (Τζαμάκου)

Επταπύργιο 18.00 Παναθλητικός-Πανσερραϊκός Αγραφιώτης-Ζαχαρής-Μπουγλός Π. (Σιμητόπουλος)

Αγγ. Ζούπας 19.30 Αμύντας-Πρωτέας Βούλας Ζιώγας-Παπαδόπουλος Χρ.-Βαγγάλης (Ηπιώτης)