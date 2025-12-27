Όταν η κλήρωση βγάζει «ρεπό Ολυμπιακός» πριν το ντέρμπι κι άλλες τέτοιες κακές σκέψεις…

Το Slam Dunk κοιτάζει όπως πάντα πίσω από την κουρτίνα και αυτές οι ματιές είναι αποκαλυπτικές…

Το νέο επεισόδιο στη σειρά «Ολυμπιακός και fair play» προκάλεσε σοκ και δέος. Τα κρούσματα γρίπης των παικτών του Παναθηναϊκού αμφισβητήθηκαν από τον γενικό διευθυντή Νίκο Λεπενιώτη και το πειραϊκό σωματείο, ζητώντας στην επιτροπή πρωταθλήματος που θα αποφάσιζε για την αναβολή του αγώνα με το Μαρούσι, ναι μεν να αναβληθεί το ματς, αρκεί να προσέλθουν σε δημόσιο νοσοκομείο για να βεβαιωθούν τα κρούσματα.

Επί της ουσίας, δηλαδή, οι αθλητές που αμείβονται με εκατομμύρια να πάρουν τη σειρά από κάποιον ασθενή με σοβαρό θέμα υγείας για να εξυπηρετηθούν και να πάρουν γνήσιο υπογραφής από ιατρό ότι πράγματι έχουν πυρετό και συμπτώματα γρίπης Α. Πέρα από το γελοίο του πράγματος και την ιλαροτραγωδία που επιδεικνύει η στάση του Ολυμπιακού και το διαρκές κυνήγι φαντασμάτων, ας κοιτάξουμε με ρεαλισμό την κατάσταση.

Στην Ελλάδα είμαστε, θα μπορούσε ο Χ-Ψ σύλλογος να εφεύρει τα κρούσματα και να βάλει γιατρούς ιδιωτικών νοσοκομείων να υπογράψουν κρούσματα γρίπης; Και γιατί αν το έκαναν οι γιατροί στα ιδιωτικά δε θα μπορούσαν στα δημόσια, στον ίδιο Ιπποκράτη δεν ορκίστηκαν;

Μικρή σημασία έχει, το συγκεκριμένο κείμενο δεν αφορά αυτή καθαυτή τη φαιδρότητα της «ένστασης».

Έχει να κάνει με το σκεπτικό, ο τρόπος σκέψης υποδηλώνει πολλά. Γιατί αν στο μυαλό σου στριφογυρίζουν τέτοια σενάρια, φαντασίας, προφανώς και θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί και την αναβολή ενός αγώνα. Τι νόημα θα είχε η αναβολή όταν το πρόγραμμα της ομάδας που έχει τα κρούσματα επιβαρύνεται, αυτό πράγματι είναι δύσκολο να απαντηθεί.

Ωστόσο η ζωή γράφει τέτοια σενάρια και πρέπει όλα να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν. Ας ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν.

Το καλοκαίρι έγινε γνωστό το καλεντάρι της Ευρωλίγκα. Από τις 17 Ιουλίου λοιπόν ήταν γνωστό με βάση την κλήρωση-ορισμό ότι στις 2 Ιανουαρίου 2026 θα κονταροχτυπηθούν στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό.

Στις 19 Σεπτεμβρίου διεξήχθη η κλήρωση-ορισμός της GBL. Όλες οι ελληνικές ομάδες γνώριζαν το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας δύο μήνες.

Κι εκεί η κληρωτίδα χαμογέλασε στον Ολυμπιακό. Τι συνέβη ανάμεσα στο παιχνίδι Μπολόνια-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός; Το πρόγραμμα του ΕΣΑΚΕ έβγαλε ρεπό για τους ερυθρόλευκους. Ξεκούραση, ρεπό μετά το ταξίδι στη Μπολόνια και συγκέντρωση ενόψει ντέρμπι χωρίς ενδιάμεσα να τους απασχολήσει κάποιο ματς ελληνικού πρωταθλήματος. Ούτε κίνδυνος τραυματισμού, ούτε το μυαλό αλλού. Focus στον στόχο.

Αν το μυαλό κάποιων πήγε στο πονηρό, θα πρέπει να φύγει αμέσως. Στο πρωτάθλημα της GBL δεν γίνονται αυτά που φαντάζονται κάποιοι. Οι άνθρωποι που διοικούν τον ΕΣΑΚΕ (πρόεδρος Μελής, Γενικός Γραμματέας Λεπενιώτης, ταμίας Μήλας) μπορεί σε ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι να έπαιζαν με την ομάδα «φίλων Λιόλιου», αλλά γίνονται τέτοια πράγματα στο μπάσκετ τώρα;

Φυσικά και ΟΧΙ!

Μόνο κάποιος που σκέφτεται άρρωστα θα μπορούσε να σκεφτεί τέτοιες… παγαποντιές. Κι οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει εξετάσεις στο μπάσκετ, σε ιδιωτικά βέβαια επίπεδα, αλλά δίνουν και σε δημόσια αν θέλετε, για όσους αμφισβητούν την εγκυρότητα των πτυχίων της προσφοράς στο μπάσκετ.

Εν κατακλείδι, όλα τα παραπάνω είναι φαιδρότητες και αποκυήματα φαντασίας. Ουδεμία σχέση έχουν με πρόσωπα και αληθινές καταστάσεις. Κι αν κάποιος νομίζει ότι με φθηνά κόλπα και διευκολύνσεις τέτοιου τύπου εξυπηρετεί κάτι, τότε απλά προκαλεί αυτό που στην αρχαία Ελλάδα λέγεται θεία δίκη. Κι έτσι έρχεται στο τέλος ο Γιουλ, ο Μίσιτς και ο Σλούκας να αποδώσουν δικαιοσύνη για όποιον σκέπτεται αρρωστημένα.