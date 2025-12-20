Ομπράντοβιτς: «Εκπληκτικός ο Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ, όλα θα... δέσουν με τον χρόνο»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς έβγαλε το... καπέλο στον Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ (21π., 10ασ.) και μίλησε για τη σημαντική νίκη του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου:

Για τη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, έκαναν εξαιρετική αμυντική δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινήσαμε λίγο νωθρά και επιτρέψαμε στον Έντουαρντς να βρει ρυθμό. Στο τέλος, βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε παρά τα πολλά προβλήματα. Αυτό είναι που μετράει περισσότερο».

Για την εμφάνιση της ομάδας του, αλλά και συγκεκριμένα των Ντέγιαν Νταβίντοβατς και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ: «Ανεβάσαμε το αμυντικό μας επίπεδο στο δεύτερο ημίχρονο. Στην αρχή όλα ήταν κάπως “εύθραστα”. Η Βίρτους ήξερε πώς να το εκμεταλλευτεί αυτό· ξέρει να παίζει σε σετ καταστάσεις και να προσαρμόζεται καλά. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι τους δώσαμε μομέντουμ στο πρώτο ημίχρονο. Είναι καλό που η ομάδα αντέδρασε και έπαιξε πολύ πιο συμπαγώς.

Θα ξεχώριζα τον Νταβίντοβατς, που έδωσε καλό ρυθμό, ειδικά στην άμυνα. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ήταν εκπληκτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πρέπει να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Από την αρχή εμφανίστηκαν κάποια ζητήματα επιθετικά και τώρα χρειάζεται να αναδιοργανωθούμε και να βρούμε καλύτερους τρόπους να τελειώνουμε τις φάσεις, να διαχειριζόμαστε καλύτερα την μπάλα και να βελτιώσουμε τη χημεία της ομάδας.

Σίγουρα, οι ταλαντούχοι παίκτες χρειάζεται ακόμη να κατανοήσουν πώς να κερδίζουν σωστά φάουλ. Αυτά είναι πράγματα που μαθαίνονται. Πιστεύω ότι με τον χρόνο θα “δέσουν”. Σε κάποια σημεία, για παράδειγμα, ο Μπάτλερ είναι εξαιρετικός επιθετικά και μετά υπάρχουν κάποια κενά. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά».