Lakers' Corner: Ο ιστορικός Ντόντσιτς και τα ελάχιστα λάθη

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν με 143-135 τους Γιούτα Τζαζ, με τον Λούκα Ντόντσιτς να «γράφει» ιστορία και τους «Λιμνανθρώπους» να μειώνουν σημαντικά τα λάθη τους.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κοντραρίστηκαν με τους Γιούτα Τζαζ και κατάφεραν να επικρατήσουν με 143-135. Έτσι, οι «Λιμνάνθρωποι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 19-7 και βρίσκονται στην τρίτη θέση της δυτικής περιφέρειας.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει πολλά πράγματα να κρατήσει από αυτή την αναμέτρηση. Αρχικά, ο Λούκα Ντόντσιτς έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που τελειώνει έναν αγώνα με triple-double 45 πόντων και πέντε κλεψίματα, μετά τον Κέιντ Κάνινγκχαμ των Ντιτρόιτ Πίστονς. Ακόμη, αυτό ήταν το 10ο triple-double του με 40+ πόντους (μόνο οι Τζέιμς Χάρντεν, Ράσελ Ουέστμπρουκ και Όσκαρ Ρόμπερτσον το έχουν πετύχει 10+ φορές) και τέλος έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς με triple-double 40 πόντων μετά τον Μάτζικ Τζόνσον (το 1981 κόντρα στους Γιούτα Τζαζ και αυτός). Δεύτερον, οι Λέικερς έκαναν τα λιγότερά τους λάθη φέτος, τελειώνοντας τον αγώνα με μόλις επτά.

Σίγουρα θα πρέπει οι Λέικερς να συνεχίσουν έτσι, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να βελτιωθεί και η αμυντική τους λειτουργία. Ένα καλό πρώτο βήμα έγινε, με τους Τζαζ να έχουν μόνο εννέα πόντους στο fast-break.

Ο (όχι σοβαρός) τραυματισμός του Λεμπρόν Τζέιμς

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, ο Ουόλτερ Κλέιτον Τζούνιορ έπεσε πάνω στο αριστερό γόνατο του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» έπεσε κατευθείαν στο παρκέ και έπιασε το πόδι του, δείχνοντας να πονάει. Σημειώνεται πως σε αυτό το γόνατο είχε τραυματιστεί πέρσι και έχασε την αρχή της σεζόν.

Ωστόσο, ευτυχώς για τους Λέικερς, ο Αμερικανός θρύλος δεν τραυματίστηκε σοβαρά, με τον ίδιο σε δηλώσεις του να τονίζει ότι δεν έπαθε κάποια σημαντική ζημιά.

Οι εμφανίσεις των «Λιμνανθρώπων»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε 33 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 28 πόντους, 7 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Ο «Βασιλιάς» συνεχίζει να βρίσκει ρυθμό επιθετικά και σε όλη την διάρκεια του ματς επιτιθόταν στην ρακέτα. Την ίδια ώρα, δημιούργησε με τον τρόπο που μόνο αυτός ξέρει και βοήθησε και στα ριμπάουντ. Ήταν μία πολύ καλή εμφάνιση συνολικά από τον Λεμπρόν, ο οποίος σταδιακά γίνεται όλο και καλύτερος.

Ο Ρούι Χατσιμούρα πέρα από το σκοράρισμα δεν προσέφερε πολλά. Έμεινε στο παρκέ για 33 λεπτά και είχε 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ. Αμυντικά έκανε αρκετά λάθη, ενώ δεν βοήθησε καθόλου στο ριμπάουντ. Χαρακτηριστική ήταν μία φάση στην τέταρτη περίοδο που ο Λεμπρόν του βάζει τις φωνές, καθώς δεν τον ενημερώνει πως ο αμυντικός του πάει για το κλέψιμο. Ο Χατσιμούρα είναι σπουδαίος σουτέρ, όμως πρέπει να αρχίσει να συνεισφέρει και στους υπόλοιπους τομείς του παιχνιδιού.

Ο Τζάκσον Χέιζ πήρε φανέλα βασικού και έκανε μία τρομερή εμφάνιση. Σε 22 λεπτά είχε 16 πόντους (7/7 σουτ), 3 ριμπάουντ και 1 λάθος. Έφερε σημαντική ενέργεια και παρά το γεγονός πως είναι καλύτερος ως back-up σέντερ, έδειξε πως αν χρειαστεί - ειδικά όχι σε σημαντικές βραδιές - μπορεί να «κουβαλήσει» το φορτίο της θέσης.

Ο Μάρκους Σμαρτ ήταν και αυτός αρκετά καλός, όμως ήταν απρόσεκτος με τα φάουλ του. Δεν ήταν συγκεντρωμένος αμυντικά και τελικά αποχώρησε από το ματς με 6 φάουλ. Σε 28 λεπτά πέτυχε 17 πόντους, πήρε 4 ριμπάουντ, έδωσε 1 ασίστ, έκανε 1 κλέψιμο και είχε και 1 λάθος. Με εξαίρεση τα πολλά φάουλ, δεν μπορεί να έχει κάποιος παράπονα από την εμφάνισή του.

Ό,τι και να ειπωθεί για τον Λούκα Ντόντσιτς θα είναι λίγο. Ο Σλοβένος αστέρας είχε 45 πόντους, 11 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 5 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος σε 40 λεπτά. Όσο περνούσε η ώρα, ο «Luka Magic» γινόταν όλο και καλύτερος και πολύ απλά απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται από τους καλύτερους παίκτες στην λίγκα.

Ο Μαξ Κλέμπερ, από την στιγμή που ο ΝτεΆντρε Έιτον ήταν εκτός δράσης, πήρε περισσότερα λεπτά (19) και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Τελείωσε την αναμέτρηση με 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ. Φυσικά, δεν περιμένει κανείς πως θα κάνει την διαφορά στο ματς, αλλά ήταν μία τίμια εμφάνιση.

Λόγω των απουσιών και ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ πήρε χρόνο από τον Τζέι Τζέι Ρέντικ. Σε 25 λεπτά είχε 7 πόντους, 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Επιθετικά συνέχισε να δυσκολεύεται, ωστόσο αμυντικά ήταν για ακόμη μία φορά πολύ καλός. Στο πρώτο ημίχρονο βοήθησε τους Λέικερς να μείνουν στο ματς και με αρκετούς παίκτες να είναι στα «πιτς» έκανε φανερή την παρουσία του.

Θετική ήταν και η εμφάνιση του Τζέικ ΛαΡάβια. Επιθετικά ήταν εύστοχος με 4/6 σουτ και 2/4 τρίποντα, ενώ και αμυντικά έκανε ένα καλό παιχνίδι (κάτι σπάνιο για τον ίδιο). Τελείωσε τον αγώνα με 5 φάουλ, αν και κάποια ήταν τουλάχιστον... αμφισβητούμενα. Τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 λάθος σε 28 λεπτά.

Ο Ντάλτον Κνεκτ (4 λεπτά) και ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ (5 λεπτά) είχαν... άδεια στατιστική, ενώ ο Αντού Τιέρο (3 λεπτά) τελείωσε το ματς με 1 ριμπάουντ.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν είχε στην διάθεσή του τον ΝτεΆντρε Έιτον, τον Όστιν Ριβς και τον Γκέιμπ Βίνσεντ. Κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη με ένα ροτέισον ουσιαστικά οκτώ παικτών, και αυτό είναι δείγμα ενός πραγματικά καλού προπονητή.

Τώρα οι Λέικερς έχουν μπροστά τους το μεγάλο ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Κλίπερς (21/12, 05:30) και μετά ακολουθεί η αναμέτρηση με τους Φοίνιξ Σανς (24/12, 04:00).