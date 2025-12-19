Θετικά νέα για τους Λέικερς: Δεν τραυματίστηκε σοβαρά ο Λεμπρόν

Ο Λεμπρόν Τζέιμς συγκρούστηκε με τον Κλέιτον Τζούνιορ στο ματς των Λέικερς με τους Τζαζ, αλλά ευτυχώς για τους «Λιμνανθρώπους» δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 143-135 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, με τους «Λιμνανθρώπους» να σοκάρονται με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, ο Κλέιτον Τζούνιορ συγκρούστηκε με το αριστερό γόνατο του «Βασιλιάς», και ο τελευταίος έπεσε στο παρκέ και έπιασε το πόδι του.

Πρόκειται για το ίδιο γόνατο που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για την αρχή της σεζόν, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Όπως είπε ο Λεμπρόν, ο πόνος πέρασε γρήγορα και τελικά ολοκλήρωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ σε 32 λεπτά.