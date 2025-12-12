Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει πάρει φόρα και δεν σταματάει! Τι κι αν βρέθηκε πίσω με 17 πόντους στο 27', κατάφερε με τρομερή αντεπίθεση να πάρει την έκτη της διαδοχική νίκη στη Euroleague, επικρατώντας με 92-86 στην έδρα της Μονακό και πλέον περιμένει τον Παναθηναϊκό στην αρχή της «διαβολοβδομάδας».

Τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 15-41 σε διάστημα περίπου δέκα λεπτών, η Φενέρ έφερε τούμπα το ματς και πήρε το διπλό που την φέρνει στο 9-5, ρίχνοντας παράλληλα τη Μονακό στο 9-6. Η Φενέρ κυριάρχησε στα ριμπάουντ, πήρε 52 (τα 22 επιθετικά) έναντι 30 της Μονακό και παρά τα16 λάθη, έφτασε σε ακόμα μία νίκη.

Όλα τα λεφτά για τους νικητές ήταν ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 24 πόντους, καθοριστικός και ο Κεμ Μπιρτς με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ (τα 5 επιθετικά), ο Ντέβον Χολ πρόσθεσε 13 πόντους και οι Γουέιντ Μπόλντγουιν, Μπόνζι Κόλσον έβαλαν 12 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που πλήρωσε το μπλακ άουτ της τέταρτης περιόδου, ο Μάικ Τζέιμς είχε 20 πόντους και ο Άλφα Ντιάλο 18.

Στη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί για την 16η και 17η αγωνιστική, η Μονακό παίζει αρχικά στη Βιτόρια με την Μπασκόνια (17/12, 21:30) κι έπειτα εντός με την Μπάγερν Μονάχου (19/12, 20:30). Αντίστοιχα η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (16/12, 19:45) και μετά από δύο ημέρες αντιμετωπίζει στο Μιλάνο την Αρμάνι (18/12, 21:30).

Έπαιρνε τα ριμπάουντ η Φενέρ, αλλά η Μονακό σταθερά μπροστά

Μετά από ένα πολύ φτωχό παραγωγικά πρώτο πεντάλεπτο (4-4), όπου και οι δύο ομάδες ήταν νευρικές και άστοχες, η Μονακό «ξύπνησε» και με σερί 10-0 με τα τρίποντα των Τζέιμς και Μίροτιτς έκανε το 16-10. Η Φενέρ μάζευε τα ριμπάουντ (8-18 στο δεκάλεπτο), αλλά δεν είχε την ίδια συνέπεια στο σκοράρισμα, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο 21-14.

Με τέσσερις σερί πόντους του Χέις και ένα τρίποντο του Στραζέλ έγινε το 28-17, ο Χόρτον-Τάκερ έδωσε κάποιες λύσεις για τους φιλοξενούμενους και ο Κόλσον δίνοντας 7 προσωπικούς πόντους μέσα σε 1,5' μείωσε κι άλλο σε 35-31. Η Μονακό βρήκε τον τρόπο να πάει ξανά στο +10 (41-31) και με τον Τζέιμς να πρωταγωνιστεί στις τελευταίες φάσεις, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 46-38. Σε αυτό το διάστημα η Φενέρ είχε μαζέψει 34 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 18 επιθετικά μαζί με 12 περισσότερα σουτ από τη Μονακό, αλλά δεν μπορούσε να τα μετουσιώσει σε πόντους, καθώς σούταρε 3/22 τρίποντα.

Τρομερή αντεπίθεση μετά το -17 και διπλό η Φενέρ

Στην απόπειρα της Μονακό να ξεμακρύνει μετά το τρίποντο του Ντιάλο (49-41) απάντησε η Φενέρ με τους Μπιρτς και Μέλι, μειώνοντας στο καλάθι (49-47). Ένα τρίποντο του Τζέιμς έδωσε ώθηση ξανά στην ομάδα του, που βρίσκοντας ρυθμό και εκμεταλλευόμενη τα λάθη της Φενέρ ξέφυγε με 67-50 (σερί 11-0) χάρη κυρίως στους Ντιάλο και Μίροτιτς. Ωστόσο, στα τελευταία 2,5 λεπτά της περιόδου οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με επιμέρους σκορ 2-10, έριξαν τη διαφορά στο 69-60.

Παρά το τρίποντο του Τάρπεϊ (74-65) οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν το έβαλαν κάτω. Με τον Χόρτον-Τάκερ να βγαίνει μπροστά η απόσταση έπεσε στο 74-70 και με το τρίποντο του Κόλσον και ένα λέι απ του Μπόλντγουιν η Φενέρ προσπέρασε με 74-78, ολοκληρώνοντας έτσι ένα σερί 0-13. O Μπόλντγουιν έγραψε και το 75-80, όμως οι Ντιάλο και Τζέιμς έφεραν το ματς στα ίσια (82-82). Και πάλι ο Χόρτον-Τάκερ το πήρε πάνω, έβαλε 5 σερί πόντους και ο Μπόλντγουιν με βολές έκανε το 82-89. Οι γηπεδούχοι έχαναν τα τρίποντα με Στράζελ, Τζέιμς και Ντιάλο και ο Μπιμπέροβιτς στο transition έκρινε το παιχνίδι με το 82-91 στα 59'' πριν το φινάλε. Ντιάλο και Τζέιμς μείωσαν σε 86-91, ο δεύτερος αστόχησε σε τρίποντο που θα έδινε κάποιες ελπίδες ανατροπής και τα πάντα τελείωσαν εκεί.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 69-60, 86-92

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.