ΘΜΑ: Τους έπιασαν όλους στον ύπνο, ούτε η Χριστίνα δεν πρόλαβε να δηλώσει τη μεταγραφή του Μόρις στη «Διαύγεια»

Η «απάντηση» των Αγγελόπουλων στην επικράτηση του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, ήρθε από τις ΗΠΑ με γκαρντ. Ο Γιάννης Αυλακιώτης ψάχνει στη Διαύγεια το συμβόλαιό του.

Αφήστε ρε μια μέρα να ηρεμήσω. Μη μου χαλάτε συνέχεια την ψυχολογία μου, ενώ τα πάντα πηγαίνουν τόσο καλά. Στον Ολυμπιακό οι αγανακτισμένες εκκλήσεις φίλοι μου, εσείς δε μου φταίτε τίποτα τα καλύτερα παιδιά είστε.

Θα σας τα πω με τη σειρά να ξεφορτώσει η ψυχούλα μου. Κάθομαι ο άνθρωπος να δω ποδόσφαιρο. Μόλις έχω γυρίσει απ’ τη δουλειά. Πρώτα έβαλα κάτι παλιές αναμετρήσεις του μεγάλου Ολυμπιακού και ακουγόταν απ’ την εξέδρα το σύνθημα «ρε Λορέντζο τι λες τώρα που θα παίζετε στις τέσσερις η ώρα, κάθε Πέμπτη μεσημέρι, τον αντίπαλο κανείς δεν θα τον ξέρει».

Σούπερ πρόγευμα για παιχνίδι Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός, στις 17:30 της Τρίτης. Champions Leagueμου είπαν, δεν πείστηκα να σας πω την μαύρη μου αλήθεια. Προσπερνώ και συνεχίζω.

Στους -20 βαθμούς στην παγωμένη Αστάνα, ζεστάθηκε η καρδούλα μου. Νίκη η ομαδάρα. Πρώτη στη LeaguePhase. Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν βρέθηκε κάποιος Ελβετός να αλλοιώσει το αποτέλεσμα όπως στο 6-1 με την Μπαρτσελόνα. Μην τα θυμάμαι καλύτερα, θα ανέβει η πίεση.

Χάρηκα. Ηρέμησα. Όχι για το αποτέλεσμα, αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Αμέσως σκέφτηκα πως γλιτώσαμε τα «6 παιχνίδια – 1 προσφορά». Εκεί στην ΚΑΕ είναι κι εκνευρισμένοι που έχει μουλιάσει το σύμπαν στο ΣΕΦ, ποιος ξέρει τι προσφορά θα σκέφτονταν αυτή τη φορά. Δεν είμαστε για τέτοια.

Λίγες ώρες μετά, τσουπ σκάει η μπόμπα. Μόρις. Όχι ο Νασίφ για τα μετόπισθεν, ένας Αμερικανός μάγος της καλαθόσφαιρας όπως έγραψαν οι σοφοί της πορτοκαλί Θεάς. Εκείνοι που όλη μέρα κλαίνε για το κακό κράτος που δε δίνει παραπάνω λεφτά στους «Θρυλικοί μάγκες Αγγελόπουλοι – Περηφάνια μας».

Λέω δεν μπορεί να βρήκαν αυτή τη μέρα να το κάνουν. Ψάχνουν γκαρντ από τη μέρα που έφυγε ο Σλούκας. Από τον Ιούλιο του 2023. Δεν γίνεται να θυμήθηκαν ανήμερα της Αννούλας του χιονιά στις 9 Δεκέμβρη 2025 να κάνουν μεταγραφή. Λίγα λεπτά περίμενα εναγωνίως να κάνει μια δήλωση ο Μπαρτζώκας για τις κωλοεκπομπές του διαβόλου στο youtube και την κοινωνία που δεν είναι δυνατόν να ζει και να αναπνέει για τον γκαρντ που θα πάρει ο Θρύλος. Τζίφος. Δεν βγήκε. Ούτε ο Μπαφές να ειρωνευτεί τους #ΦΕΡΕ. Κρύος ιδρώτας με έλουσε. Ήταν αλήθεια.

Οι αθεόφοβοι στην ΚΑΕ, περίμεναν τη μέρα που έκανε νίκη ο ποδοσφαιρικός στο Champions League. Δέκα χρόνια είχε να κερδίσει εκτός έδρας στο Ch.League ο πρέσβης της χώρας, δώδεκα ματς σερί ήττες είχε και δεν κατάλαβαν μάλλον κάποιοι το μέγεθος του θριάμβου μέσα στο Καζακστάν.

Σκάνε τη μεταγραφή της καλαθόσφαιρας για να τραβήξουν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας. Η σπυριάρα κλέβει τη λάμψη του βασιλιά των σπορ. Που καταντήσαμε.

Στεναχωρήθηκα. Δεν με άφησαν να χαρώ ούτε την τεράστια νίκη απέναντι στο Κοζάκικο μεγαθήριο, ούτε την υπογραφή του υπερπαίκτουρα που θα κάνει πράξη τη θεωρία των σεμιναρίων του Γιώργη του Μπαρτζώκα. Κάποιος γνώστης από τα παιδιά που γράφουν μπάσκετ Ολυμπιακού με ενημέρωσε πως έχει 105% στο τρίποντο. Κάπως υπερβολικό το βρίσκω, αλλά από εκεί που το έμαθα το πιστεύω.

Ζώντας την αγωνία για τα επόμενα «πυρά», μπήκα στη Διαύγεια να δω πόσα ξόδεψε ο Θρύλος με τα χέρια που μπαίνουν βαθιά στις τσέπες, για τον κορυφαίο γκαρντ που πέρασε ποτέ τον Ειρηνικό. Χα! Σας ξάφνιασα αλλά κι αυτό το σκέφτηκαν οι αθεόφοβοι. Θα τον φέρουν απ’ την ανάποδη για να γράψουν ιστορία.

Η διοίκηση της Χριστίνας δεν είχε προλάβει να σηκώσει τη μεταγραφή. Μέχρι κι αυτή στον ύπνο την έπιασαν οι Αφοί. Μαεστρία διοικητική οι άνθρωποι, έσκασαν ένα 900άρι χιλιάρικα για να φέρουν τον Μόρις και απάντησαν στους καλοθελητές που μας έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι δεν θα έδιναν 4-5 εκατ. για τον Μίσιτς.

Οι αφοί τα σπρώχνουν χοντρά και πάλι και φέρνουν παίκτη που θα έχει ίδιο μηνιαίο μισθό με τον παίκτη που ονειρεύεται κάθε προπονητής Αμερικάνικου ποδοσφαίρου μπάσκετ να έχει στο ρόστερ του, τον Θωμά τον Γουόκαπ.

Καλή η πλάκα λοιπόν με τη Διαύγεια (εκεί δηλώνονται μόνο τα 30-40 μερεμέτια που θέλει ο Θρύλος να γίνουν πριν πάρει το ΣΕΦ) αλλά ο κόμπος στο λαιμό παραμένει. Μα τέτοια μέρα βρήκαν; Δεν περίμεναν 2-3 εικοσιτετράωρα να τελειώσουν τα αφιερώματα για το «διπλό μες στην Αστάνα Θρύλε ολέ, ολέ»… Πάλι ντράβαλα θα έχουμε.