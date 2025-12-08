«Έχει αποφασίσει ο Γιάννης, θα πάει στους Νικς αν αποχωρήσει από τους Μπακς»

Αμερικανικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει την ξεκάθαρη προτίμηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετακομίσει στους Νικς.

Όπως αναφέρει το «The People's Insider», ο «Greek Freak» έχει ήδη πάρει την απόφαση πως αν γίνει trade κι αποχωρήσει από τους Μπακς, τότε ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι η ομάδα της Νέας Υόρκης.

Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν στις ΗΠΑ, με τον Γιάννη να είναι φυσικά το talk of the town και αρκετές ομάδες να ρίχνουν ματιές και να ερίζουν για την απόκτησή του.

Ωστόσο όπως όλα δείχνουν ο Έλληνας σούπερ σταρ έχει ήδη πάρει την απόφασή του κι αν θα αποχωρήσει από τους Μπακς τότε θα μετακομίσει στους Νικς.