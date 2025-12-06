GBL: Υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου ο ΠΑΟΚ

Η 9η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ξεκινάει το Σάββατο (6/12) με τέσσερα παιχνίδια.

Η 9η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League θα ξεκινήσει το Σάββατο (6/12).

Στις 16:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Κολοσσό Ρόδου στο «PAOK Sports Arena» με τον αγώνα να προβάλλεται στο ERTSPORTS 1. Την ίδια ώρα, ο Προμηθέας Πάτρας θα κοντράρεται στο «Δημ. Τόφαλος» με την Μύκονο Betsson (ΕΡΤ2 Σπορ).

Ακόμη, στις 18:15 η Καρδίτσα θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή στο «Γιάννης Μπουρούσης» (ΕΡΤ2 Σπορ) και το Περιστέρι Betsson το Μαρούσι στο «Ανδρέας Παπανδρέου» (ERTSPORTS 1).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 ΠΑΟΚ - Κολοσσός Ρόδου

16:00 Προμηθέας Πάτρας - Μύκονος Betsson

18:15 Καρδίτσα - Ηρακλής

18:15 Περιστέρι Betsson - Μαρούσι