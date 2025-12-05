Βόμβα από τους εργαζομένους του ΣΕΦ: «Λειτουργεί χωρίς ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο, κίνδυνος για τη σωματική μας ασφάλεια»

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι εργαζόμενοι του ΣΕΦ με επιστολή τους προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Οι εργαζόμενοι του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας τονίζουν στην επιστολή τους ότι το προσωπικό έχει αποδεκατιστεί και δεν υπάρχει καν ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος τόσο για τη λειτουργία του ΣΕΦ, όσο -κυρίως- για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η επιστολή μάλιστα εστάλη δύο ημέρες πριν τη νεροποντή που έπληξε την Αττική και οδήγησε την Πέμπτη στην αναβολή-ξεφτίλα του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για την Euroleague.

Αναλυτικά η επιστολή:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σ.Ε.Φ

Ν. Φάληρο 2/12/2025

Προς :

Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας

Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ

Κύριε Υπουργέ,

Η κατάσταση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν πάει άλλο. Το προσωπικό έχει αποδεκατιστεί σε βαθμό που δεν μπορούν πλέον να καλυφθούν ούτε οι στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Σήμερα υπηρετούν μόλις 54 υπάλληλοι. Υπάρχουν μόνο δύο ηλεκτρολόγοι (ο ένας υπό συνταξιοδότηση), τρεις εργάτες τεχνικού προσωπικού, κανένας μηχανικός συντηρητής, και ένας μόνο υδραυλικός για όλες τις βλάβες. Το ΣΕΦ λειτουργεί χωρίς ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τόσο τη λειτουργία του όσο και τη σωματική ασφάλεια των εργαζομένων.

Απλές βροχοπτώσεις προκαλούν σημαντικές πλημμύρες στην κεντρική αρένα, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με ελάχιστα μέσα και ανύπαρκτο προσωπικό. Η αδυναμία συντήρησης εγκαταστάσεων (καυστήρων, φωτισμού, υδραυλικών, διοικητικών διαδικασιών) έχει πλέον καταστήσει το ΣΕΦ πρακτικά μη λειτουργικό.

Παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις μας και τις συνεχείς αιτήσεις για προκήρυξη διαγωνισμού ΑΣΕΠ, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Η προχειρότητα με την οποία παραχωρήθηκε το Στάδιο, χωρίς πρόβλεψη για τις απαραίτητες οργανικές θέσεις, έχει δημιουργήσει συνθήκες επικίνδυνες και μη βιώσιμες.

Σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα τις ευθύνες που αναλογούν στο Υπουργείο και να προχωρήσετε στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, ώστε το ΣΕΦ να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά όπως αρμόζει στην ιστορία και τον ρόλο του στον ελληνικό αθλητισμό.

Αναμένουμε τις άμεσες κινήσεις σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Καββαδίας

Ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Θανόπουλος