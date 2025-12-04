«Νοσοκομείο» η Αρμάνι Μιλάνο: Χωρίς έξι παίκτες στη Βιτόρια

Η Αρμάνι Μιλάνο θυμίζει… νοσοκομείο, καθώς έξι παίκτες της έχουν τεθεί νοκ άουτ για το αυριανό παιχνίδι στη Βιτόρια.

Η ιταλική ομάδα παίζει στην έδρα της Μπασκόνια (5/12, 21:30) για την 14η αγωνιστική της Euroleague και ο Πέπε Ποέτα δεν υπολογίζει σε… μισή ντουζίνα παίκτες, έχοντας κυρίως πρόβλημα στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας.

Συγκεκριμένα, παραμένει εκτός δράσης ο Λορένζο Μπράουν με πρόβλημα στη γάμπα από τις 15 Οκτωβρίου. Νοκ άουτ τέθηκε και ο Νίκο Μανιόν, ο οποίος υπέστη κάταγμα στη μύτη σε πρόσφατη προπόνηση και τις επόμενες ημέρες, όπως αναφέρει η Αρμάνι, θα γίνουν διαγνωστικά τεστ για να αποφασιστεί το πότε θα επιστρέψει ξανά στην ομάδα.

Επίσης εκτός βρίσκεται ο Μάρκο Γκούντουριτς (τεντονίτιδα), όπως και ο Ντιέγκο Φλακαντόρι, ο οποίος υπεβλήθη σε προγραμματισμένη επεμβατική καρδιολογική επέμβαση. Εκτός μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ο φόργουορντ Νέιτ Σεστίνα (επέμβαση στο χέρι), όπως και ο σέντερ Ουσμάν Ντιόπ, μετά την αρθροσκόπηση στο δεξί του γόνατο.