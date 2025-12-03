Προτάθηκε ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ στον Ολυμπιακό, δεν προκρίνει την περίπτωσή του ο Μπαρτζώκας

Ο διασημότερος ναυαγοσώστης του πλανήτη, θεωρείται εγωιστής και «βάρος» λόγω ηλικίας, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να αναζητά άλλη λύση για την παρκέ πισίνα του. Ο Γιάννης Αυλακιώτης κάνει απλωτές στη βροχή και εξηγεί.

Ο καιρός αγριεύει, η Euroleague έχει δυσκολέψει, πάλι θα μου βάλουν σε έξοδα τους Αγγελόπουλους. Να αυτά δεν μπορώ, με πιάνει ψυχοπλάκωμα φίλοι μου. Ο Ολυμπιακός των τεσσάρων σερί F4, σηκώστε κεφάλι στην οροφή και μαζί με τις ψιχάλες θα δείτε και τα σχετικά λάβαρα, ο Ολυμπιακός που ψάχνει γκαρντ, επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία να στελεχώσει και τμήμα ναυαγοσωστών.

Το μέτρο «εκεί που τους δίναμε βεντάλιες να τους δίνουμε κουβάδες», δεν προχώρησε. Αρνήθηκε το κράτος να πληρώσει τους κουβάδες. Αθέμιτος ανταγωνισμός στις πλάτες του Θρύλου και πάλι. Πόση αβάντα πια στον Γιαννακόπουλο;

Υπάρχουν και υποχρεώσεις βέβαια, πες πως έρχεται ξανά η Κίμπερλι. Μην αρχίσει να θυμάται τον Νιαγάρα στα μέρη της και δεν έχουμε να την προστατεύσουμε.

Εν μέσω έντονου προβληματισμού, διάβασα το εκπληκτικό άρθρο από το «Κουλούρι» (https://www.tokoulouri.com/sports/baxtsewatch/). Πετάχτηκα από την πολυθρόνα όπου είχα χυθεί κουρασμένος ψυχολογικά. Κάτι τα νερά, κάτι οι εκπομπές που ασχολούνται με τον γκαρντ, λύγισα το παλικάρι.

Σκάλισα λοιπόν το θέμα του ναυαγοσωστικού τμήματος που θα λειτουργεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τα συμβόλαια ήθελε να τα πληρώσει το κράτος, αλλά ως κύριοι και θιασώτες της διαφάνειας (τάδε εφη Χρήστος Μπαφές) πετάχτηκαν οι Αγγελόπουλοι και είπαν «αφήστε κάτι να πληρώσουμε κι εμείς». Τώρα σας τα λέω γκαραντί αυτά.

Στον Θρύλο η πρώτη πρόταση που είχε γίνει, ήταν ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ. Ο Μάικλ Τζόρνταν με σωσίβιο. Ο άνθρωπος που με το λαδωμένο του κορμί έτρεχε σε αργή κίνηση και σώνονταν από πνιγμό μέχρι και τα ψάρια στη θάλασσα. Κι όμως: Τον έκοψαν! Δεν τον απέκτησαν.

Έμαθα πως οι πρόεδροι της καρδιάς μας, ήθελαν να τον πληρώσουν. Μάλιστα για πριμ θα του έφερναν και τον ΚΙΤ μαζί. Από άλλο σίριαλ αυτό, για την ψυχολογία και την προσαρμογή του. Ο κόουτς των θριάμβων ήταν η αιτία που ο Ντέιβιντ δε θα βάλει το ερυθρόλευκο σωσίβιο.

Ο Γιώργο ψυχάρα Ολυμπιακάρα, δε θέλει κάποιον εγωιστή στην ομάδα. Ειδικά όταν έχουν περάσει και τα χρόνια, γιατί έτσι δεν αλλάζει νοοτροπία. Έχει και τις προσλαμβάνουσες από την Πάμελα με τα μπαλκόνια έξω, το έκανε δύσκολο.

Εδώ που τα λέμε είδατε ποτέ τον ηγέτη του Baywatch να περιμένει βοήθεια για να σώσει κάποιον; Βουτούσε χωρίς σκέψη, απερίσκεπτα, παίρνοντας ρίσκα.

Στη συζήτηση που έγινε με τον Γιώργο Μποζίκα στα αποδυτήρια των προπονητών, ακούστηκε πως ο Ντέιβιντ ο Χάσελχοφ είναι «πουτσούλα της ναυαγοσωστικής». Θέλει να είναι ηγέτης και σταρ, αλλά ο κόουτς βγάζει σπυριά με κάτι τέτοια. Πάνω απ’ όλα το σύνολο. Ζήτησε να του βρουν κάποιον δυνατό κολυμβητή με καλό αριστερό για απλωτές. Καμία σημασία το ποσοστό του στις διασώσεις. Γερό παιδί να’ ναι.

Ως παράδειγμα έφερε το δίδυμο Βέγγος-Κωνσταντάρας. Που είχαν την κορμοστασιά και την κατάλληλη ενέργεια στις ελληνικές ταινίες. Άμεσα ο Μποζίκας έβαλε τις σχετικές φωτογραφίες στη βαλίτσα του και έφυγε για Αμερική.

Όχι ΛαςΒέγκας αυτή τη φορά, εκεί είχε εντοπίσει τον Μενσά πέρυσι που έκανε τη διαφορά.

Φέτος θα πάει Άντζελες και Μαϊάμι για σκάουτινγκ στις παραλίες.

Εκεί θα βρεθεί ο κατάλληλος για να μπει στο ΣΕΦ. Ένας ηθοποιός στη θέση 1, να οργανώνει τους ναυαγοσώστες. Γουόκαπ με σωσίβιο και ημίγυμνος. Μάλιστα υπάρχει δέσμευση από τον Λιόλιο πως με το που κλείσει το deal θα δοθεί ελληνικό διαβατήριο. Μια επιστολή «δεσμεύομαι πως θα κάνω τον ναυαγοσώστη και στη Βουλιαγμένη τα καλοκαίρια» κι έγινε η δουλειά.

Το κακό είναι πως ο Θρύλος καίγεται. Θέλει ναυαγοσωστικό τμήμα χθες. Οι βροχές δεν περιμένουν. Ο Μπαφές άφησε να εννοηθεί πως και η θάλασσα που είναι δίπλα στο ΣΕΦ, όταν σηκώνει αέρα μπαίνει από την μπούκα πίσω από την «7». Αλμυρό νερό, διαβρώνει τα πάντα. Άμεσα το κράτος να πληρώσει να λύσει το ζήτημα.

Μην εμφανιστούν μόνο τίποτα καρχαρίες και σκυλόψαρα στο φρεσκοβαμμένο παρκέ του ΣΕΦ κι έχουμε άλλα. Εντάξει το καλοκαίρι το γυρνάς σε ενυδρείο και αυξάνεις τα έσοδα, τώρα όμως έχει αγώνες. Ναυαγοσώστη χρειαζόμαστε άμεσα.

Παράκληση για το τέλος: Να διαβάζετε χαμηλόφωνα το κείμενο, μην μάθει ο κόουτς πως γράφουν μεταγραφικά, αγωνιστικά και ναυαγοσωστικά, δε με ξεπλένει ούτε η κεντρική αρένα του ΣΕΦ αν κάτσω όρθιος στο κέντρο εν μέσω καταιγίδας.