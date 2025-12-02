Lakers' Corner: Βγήκε η κούραση και «έσπασε» το σερί

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πραγματοποίησαν ένα από τα χειρότερά τους παιχνίδια κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, είχαν σε τραγική βραδιά τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς και γνώρισαν την ήττα με 125-108.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Φοίνιξ Σανς και γνώρισαν την ήττα με 125-108. Ήταν το δεύτερο από τα back-to-back παιχνίδια και έγινε ξεκάθαρο πως βγήκε όλη η κούραση των «Λιμνανθρώπων». Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ έψαξε την όγδοη συνεχόμενη νίκη της, αλλά οι όλοι παίκτες (με εξαίρεση έναν) βρέθηκαν σε κακή βραδιά. Από την άλλη, οι «Ήλιοι» είχαν σε εξαιρετική φόρμα τον Ντίλον Μπρουκς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Βέβαια, πρόκειται για μία ήττα που δεν «πονάει» τους Λέικερς, καθώς ήταν δεν είχαν χρόνο ξεκούρασης και βαθμολογικά είναι μια χαρά (15-5).

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε ενοχλήσεις στο πόδι και σε 31 λεπτά μέτρησε 10 πόντους, 3 ασίστ και 3 λάθη. Μετά την μεγάλη του απουσία είναι λογικό να έχει και τέτοιες εμφανίσεις, ωστόσο κατάφερε να συνεχίσει το τρομερό του σερί, καθώς έχει 18 χρόνια που έχει διψήφιο αριθμό πόντων σε αγώνες.

Ο Ρούι Χατσιμούρα έκανε... κάρντιο σε αυτό το ματς. Εκτέλεσε μόλις ένα σουτ (το έχασε) και σε 23 λεπτά απλά πήρε ένα ριμπάουντ. Τραγική εμφάνιση, και δεν βοηθήθηκε από το γεγονός πως Ριβς και Ντόντσιτς έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο.

Ο ΝτεΆντρε Έιτον είναι ίσως ο μόνος που πραγματικά πάλεψε σε αυτό τον αγώνα. Σε 28 λεπτά πέτυχε 12 πόντους, πήρε 9 ριμπάουντ, έδωσε 1 ασίστ και είχε 1 κλέψιμο. Παρά το γεγονός πως δεν βρίσκεται στο 100%, έδωσε ό,τι μπορούσε, αλλά μόνος του δεν μπορούσε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να είχε 38 πόντους σε 32 λεπτά όμως είχε 15/26 σουτ. Ακόμη, μέτρησε 11 ριμπάουντ, έδωσε 5 ασίστ αλλά έκανε και 9 (!) λάθη. Πρέπει να είναι από τις χειρότερες εμφανίσεις ενός παίκτη που πετυχαίνει 38 πόντους, και φάνηκε να... βαριέται σε όλο το παιχνίδι, με εξαίρεση την πρώτη περίοδο.

Τα ίδια ισχύουν και για τον Όστιν Ριβς. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 λάθη σε 33 λεπτά. Πέρα από τα πολλά λάθη, πρέπει να σημειωθεί πως 6 πόντοι και 2 ασίστ ήρθαν όταν ο αγώνας είχε ουσιαστικά τελειώσει.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια συνεχίζει να βρίσκεται σε κακό διάστημα. Παρά το γεγονός πως αποτελεί την πρώτη λύση του Ρέντικ από τον πάγκο, δεν κατάφερε ούτε σε αυτό το ματς να προσφέρει. Σε 16 λεπτά είχε μόλις 2 πόντους (1/3 σουτ), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος.

Ο Μαξ Κλέμπερ έμεινε στο παρκέ για 10 λεπτά και επιτέλους δοκίμασε το χέρι του από την γραμμή του τριπόντου (1/2 τρίποντα). Τελείωσε το ματς με 5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Δεν ήταν τραγικός, όμως δεν μπόρεσε να κάνει το κάτι παραπάνω και για αυτό φταίει και η συνολική εικόνα της ομάδας.

Ο Ντάλτον Κνεκτ κατάφερε να ευστοχήσει σε μερικά τρίποντα (3/5) και σε 16 λεπτά είχε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ωστόσο, παρά τα καλά του νούμερα, πρέπει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι πόντοι του ήρθαν όταν όλα είχαν κριθεί.

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ δεν κατάφερε στα 21 λεπτά που αγωνίστηκε να κάνει κάτι. Είχε μόλις 3 πόντους (1/6 σουτ), 2 ριμπάουντ και 1 λάθος. Παρά το γεγονός πως ξεκίνησε καλά τη σεζόν, τελευταία τα λεπτά του θα ήταν καλύτερο να μοιραστούν σε άλλους παίκτες.

Ο Τζάκσον Χέιζ... βυθίστηκε και αυτός στην μετριότητα της ομάδας. Έπαιξε 14 λεπτά και μέτρησε 6 πόντους και 2 ριμπάουντ. Όπως και οι υπόλοιπο (με εξαίρεση τον Έιτον) ήταν σαν... να μην έπαιξε.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ (3 πόντοι, 1 ασίστ) και Μπρόνι Τζέιμς (1 ασίστ, 1 λάθος) αγωνίστηκαν για 6 λεπτά ενώ ο Αντού Τιέρο έμεινε στο παρκέ για 5 λεπτά και είχε 1 ριμπάουντ και 1 λάθος.

Για ακόμη μία φορά, ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, και μάλιστα ήταν ο μόνος παίκτης.

Από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο, με μοναδική εξαίρεση τον Έιτον, ήταν τραγικοί και είναι ένα ματς που οι Λέικερς πρέπει γρήγορα να αφήσουν πίσω τους. Και αυτό γιατί μετά το ματς με τους Τορόντο Ράπτορς (5/12, 02:30) ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τους Μπόστον Σέλτικς (6/12, 02:00).