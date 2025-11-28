«Στα ραντάρ ομάδων της Euroleague ο Μουμπρού»

Το κύμα αποχωρήσεων προπονητών στις ομάδες της Euroleague έχει φέρει στο προσκήνιο τον Άλεξ Μουμπρού.

Ήδη η Εφές είναι στην αγορά για την εύρεση του αντικαταστάτη του Ιγκόρ Κοκόσκοφ, με την Μακάμπι να αναμένεται να βγει κι αυτή και την κατάσταση στην Παρτιζάν να είναι ακόμα στον «αέρα» με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Έτσι ήδη αρκετά Μέσα έχουν φέρει στο προσκήνιο το όνομα του Μουμπρού, που είναι στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας κι αναρρώνει από την περιπέτεια υγείας που πέρασε το καλοκαίρι.

Τώρα το αν θα αναλάβει κάποια ομάδα και σε συλλογικό επίπεδο είναι κάτι που θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα.